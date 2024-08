Fiorentina all'assalto di Sagnan per la difesa, ma occhio a Senesi e Sutalo

FIRENZE - Un difensore centrale da dare subito a Palladino, e poi saranno due dall’ 1 gennaio 2025, giorno dopo la scadenza del contratto che lega Nicolas Valentini al Boca Juniors (il club viola sta provando di nuovo a convincere quello gialloblù ad accontentarsi di un indennizzo sotto forma di bonus fino a un paio di milioni al massimo per liberare subito il calciatore), con la Fiorentina che sceglierà la soluzione giusta mescolando vecchie idee e nuovi obiettivi per arrivare a quella giusta: perché quattro centrali (Quarta, Pongracic, Ranieri e Comuzzo) per tre posti fissi nella linea arretrata del tecnico campano sono pochi, a maggior ragione se com’è successo sabato scorso a Parma (con Ranieri) e come succederà domenica contro il Venezia (con Pongracic), problemi contingenti ne portano via almeno uno.

Fiorentina, per la difesa ragionamenti su Sagnan del Montpellier

Detto di Valentini, l’idea più recente porta a Modibo Sagnan del Montpellier, classe 1999, piede sinistro, forte fisicamente, che i dirigenti e Palladino hanno avuto modo di osservare da vicino nell’amichevole del 4 agosto al Viola Park: costa una cifra ragionevole (cinque-sei milioni), viene da un campionato competitivo, e la Fiorentina ci sta pensando se ne vale la pena nel rapporto qualità-prezzo. Sagnan sarebbe un rinforzo, mentre quello che dovesse essere scelto tra i prossimi due sarebbe un super rinforzo: con Marcos Senesi e Josip Sutalo si alzerebbero sia la qualità che il prezzo andando a prendere in esame due vecchi obiettivi, messi in disparte in queste settimane ma mai tramontati, e non ultimo l’affare-Gudmundsson dimostra che gli uomini di mercato di Commisso non si fanno problemi a tornarci sopra se sono convinti della bontà dell’operazione e se intravedono i margini.

Senesi e Sutalo nel mirino, ma occhio agli svincolati Ogbonna e Matip

Per l’argentino del Bournemouth e il croato dell’Ajax (che ha appena aggiunto Rugani prendendolo in prestito dalla Juventus), i margini economici di entrambe le trattative sono impegnativi e non ben conciliabili con i pochi giorni di tempo che rimangono fino alla chiusura del mercato. Però, la Fiorentina ci sta ugualmente pensando e provando a percorrere la strada che porti o al sudamericano (di passaporto italiano) classe 1997 o al nazionale croato classe 2000: sapendo, va sottolineato, che l’investimento qui sarebbe da doppia cifra intorno a quota venti milioni. Tanti, forse troppi pur considerando necessario e inevitabile l’inserimento di un centrale in difesa. Per questo e altri motivi, oltre all’opzione-Sagnan con molti pro e pochi contro, restano valide ma sullo sfondo quelle che riguardano gli svincolati Angelo Ogbonna (ex West Ham) e Joel Matip (ex Liverpool). La scelta dipende anche da quanti acquisti la Fiorentina dovrà fare a centrocampo: con uno alla permanenza di Amrabat, la spesa sarebbe contenuta e ci può stare l’investimento oneroso per la difesa, non viceversa se Amrabat alla fine lasciasse Firenze e dovessero essere due i rinforzi da aggiungere nel mezzo.