Nico Gonzalez, Ferrari: "Non ci sono le condizioni né il bisogno di vendere"

Fiorentina, Ferrari: "Nico Gonzalez alla Juve? Non ci sono ancora le condizioni"

Nel pre partita di Fiorentina-Puskas Akademia, il dg Ferrari ha tracciato un primo bilancio della squadra allenata da Raffaele Palladino, prima di tornare sulla possibile cessione di Nico Gonzalez alla Juventus: "Quest'anno ripartiamo con tante cose nuove, dal mister al sistema di gioco e anche dai giocatori, altri giocatori nuovi devono arrivare. Vogliamo fare meglio dello scorso anno, la Conference è un'opportunità. I primi due preliminari della Conference gli scorsi anni sono stati complicati, speriamo di approcciare meglio oggi. L'affare Nico Gonzalez? Mancano otto giorni, non ci sono ancora le condizioni per fare l'operazione. Mancano le condizioni di base per fare l'operazione, noi non abbiamo necessità di dare via Nico. Vedremo cosa succederà in questi ultimi giorni, aspettiamo che ci siano le condizioni giuste. 40 milioni? Non lo so. Le novità di Palladino? Mi piace molto come arriviamo in area di rigore, come portiamo la palla verso l'uomo che deve concludere l'azione. Mi piace l'approccio offensivo, ho grande curiosità e grandi aspettative".