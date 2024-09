Chi è Nicolas Valentini: dalle battute con De Rossi su Roma alla Fiorentina

Tra le società più attive nell'ultima sessione di mercato, la Fiorentina si è mossa in anticipo anche per gennaio quando, come confermato dal direttore sportivo Daniele Pradè, arriverà in viola Nicolas Valentini che a dicembre vedrà scadere il suo contratto con il Boca Juniors (dal quale viene nel frattempo tenuto ai margini della squadra).

Valentini e il rapporto con De Rossi

Un profilo, quello del 23enne argentino, che era stato monitorato anche dalla Roma di Daniele De Rossi che Valentini lo ha conosciuto ai tempi del Boca, in cui l'attuale tecnico giallorosso ha giocato nella stagione 2019/20, la sua ultima da calciatore. Allora il difensore mancino militava nelle giovanili degli 'Xeines', con cui ha debuttato poi in prima squadra nel 2023 (47 le presenze totali da allora con 2 gol all'attivo) dopo essere rientrato dal prestito all'Aldovisi (39 gettoni e una rete).

Il siparietto social tra i due ex Boca Juniors

Il rapporto con De Rossi però è rimasto, come dimostra un siparietto social del 2021, quando Valentini era in vacanza a Roma e aveva postato una sua foto davanti alla Fontana di Trevi. "Bene. E non sei andato a chiedere il permesso al padrone della città?" aveva scritto scherzando tra i commenti al post l'attuale tecnico giallorosso, a cui il difensore mancono (185 centimetri di altezza) aveva risposto così: "Sono andato a suonare il campanello a casa tua ma non c'eri".

L'interesse della Roma e l'accordo con la Fiorentina

Oltre all'amicizia c'era però la grande stima per un calciatore di cui De Rossi aveva intuito le qualità. Le stesse che lo hanno portato a totalizzare anche 8 presenze nell'Argentina Under 23 e a essere monitorato da Roberto Mancini, che quando era ct stava pensando di convocarlo in virtù del suo passaporto italiano. E oltre alla Roma, che poi ha puntato sugli svincolati di lusso Hermoso e Hummels, c'erano del resto diverse squadre di Serie A su Valentini e alla fine la più veloce a muoversi è stata la Fiorentina, pronta ora ad accoglierlo il prossimo gennaio.