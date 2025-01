Martinez Quarta, il saluto ai tifosi della Fiorentina

Martinez Quarta saluta i tifosi della Fiorentina

"Grazie davvero! Rimarrete per sempre nel mio cuore", così Martinez Quarta ha salutato il popolo viola sul suo account X ufficiale, al termine di una giornata ricca di emozioni e momenti che difficilmente dimenticherà. L'argentino tornerà in patria per vestire nuovamente i colori del River Plate, ma resterà per sempre un beniamino della tifoseria della Fiorentina, per spirito e abnegazione. Nelle casse del club gigliato finiranno 8 milioni di euro, da reinvestire in questo mercato di gennaio.