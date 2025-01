Fiorentina-Napoli, asse caldissimo: Folorunsho c’è, Spinazzola apre

M ichael Folorunsho-Fiorentina è praticamente cosa fatta, manca solo un ultimo tassello: il sostituto del ventiseienne a Napoli. Il fatto è che Antonio Conte ha chiesto di mantenere sempre lo stesso numero di calciatori in rosa, quindi se i partenopei vogliono cedere Folorunsho devono innanzitutto avere in pugno il suo successore. E non manca così tanto. Per il resto è tutto apparecchiato, il centrocampista sta aspettando di poter sostenere le visite mediche a Firenze dove firmerà un contratto di quattro anni e mezzo.



Fiorentina su Spinazzola: l'affare

Il terzino azzurro è stato molto diretto in conferenza stampa a proposito delle voci di mercato che lo hanno accostato alla Fiorentina: «Ho letto tante cose, come sempre. Esce una voce dietro l'altra. Alcune sono cavolate, ma l'interesse della Fiorentina ci può stare». La prospettiva di giocare a Firenze lo intrigherebbe eccome, ma il punto è proprio quello: giocherebbe? Con la permanenza di Fabiano Parisi, per cui è tramontata la pista Como, sarebbe complicato. Spinazzola non accetterebbe mai di fare la riserva della riserva.

Gli incastri tra Fiorentina e Napoli

In poche parole si deve muovere una pedina. Il Napoli non avrebbe grossi problemi a cederlo perché, per tornare alla questione dei sostituti, Cristiano Biraghi farebbe il percorso inverso rimpiazzando di fatto l'ex Roma. In tutto questo il terzino viola è stato corteggiato dal Bologna. Il tempo stringe, eppure non sarebbe clamoroso se l'effetto domino si innescasse solo agli sgoccioli del mercato. I dialoghi tra la Fiorentina e il Napoli proseguono. Così come le valutazioni di Parisi sul proprio futuro, che come spiegavamo condizioneranno inevitabilmente quello di altri suoi colleghi.

La Fiorentina ha un problema in difesa. L'inaffidabilità di alcuni elementi e la necessità di Nicolas Valentini d'ambientarsi in una realtà completamente nuova hanno suonato un campanello d'allarme. La dirigenza viola è corsa ai ripari valutando l'acquisto di Pablo Marí, in uscita dal Monza. Lo spagnolo vuole andarsene, e ha già manifestato il suo gradimento all'ipotesi di trasferirsi in maglia viola. Ieri il trentunenne non ha preso parte all'impegno dei brianzoli contro il Cagliari per via di una squalifica, ma fonti a lui vicine confermano la sua volontà di lasciare i biancorossi.

Quarta va in Argentina