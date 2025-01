Man, Sanabria e Pablo Marì: la Fiorentina stringe

Altro possibile innesto è l'attaccante del Torino Sanabria , coinvolto nel possibile scambio con Kouame . L'ivoriano si è preso qualche giorno per rimettere in ordine le idee e capire se la maglia granata possa essere quella giusta. Per il resto l'operazione è ben avviata. Le parti torneranno a confrontarsi domenica in occasione della gara di campionato in programma al Franchi. Sanabria ha già espresso il suo gradimento alla possibilità di trasferirsi a Firenze.

Fiorentina, Marì in stallo

Poi c'è già la bozza di accordo con Pablo Marí ma serve la quadra col Monza che non si priverebbe a cuor leggero del difensore spagnolo. Si è parlato anche di uno scambio con Nicolas Valentini, e tra l'altro l'intermediario di mercato che ha portato l'ex Boca Juniors a Firenze, Alessandro Moggi, ha fatto visita alla Fiorentina due giorni fa al Viola Park. Ma la trattativa con i brianzoli non si è ancora sbloccata. Nei prossimi giorni proseguiranno i contatti.

Fiorentina, si riflette su Richardson

Il futuro del centrocampista classe 2002 potrebbe non essere in maglia viola. È tutto in fase di valutazione: la Fiorentina sta studiando la situazione del marocchino per il quale non è esclusa una partenza in virtù del poco spazio trovato finora. Richardson ha raccolto 13 presenze in campionato, 6 in Conference League e 1 in Coppa Italia senza mai trovare continuità. Per questo sta esaminando i possibili scenari assieme alla società. Ricordiamo che il ragazzo è arrivato dal Reims durante l’estate per circa 10 milioni di euro (con il 10% della futura rivendita che è rimasto ai francesi), e ha firmato un contratto valido fino al 2029 per 0,8 milioni netti a stagione. Quanto a Jonathan Ikoné, il francese non è attratto dai Chicago Fire perché sta aspettando di un'offerta più ricca e a titolo definitivo.