Fiorentina, tra Luiz Henrique e Man: la strategia

La situazione

Nelle ultime ore le parti si sarebbero ulteriormente avvicinate, ma non ancora in modo decisivo. Da parte sua la Fiorentina cercherà di fare cassa anche attraverso il mercato in uscita. Pradè e Goretti si sono dati qualche giorno di tempo per capire la reale fattibilità di un'operazione complicata quanto affascinante. E Luiz Henrique ha dato la priorità ai viola: il ventiquattrenne aveva espresso subito la sua preferenza per l'Italia. Ecco perché ha messo in ghiaccio le offerte pervenute da Inghilterra e Francia. A proposito, se dalla Ligue 1 lo ha cercato il Lione, dalla Premier League si sono mossi il Crystal Palace e il Nottingham Forest di Nikola Milenkovic.

L'alternativa

La prima soluzione per ovviare all'eventuale fumata nera per Luiz Henrique si chiama Dennis Man. Da Parma rimbalzano voci su una proposta della Fiorentina da 12 milioni di euro per l'attaccante rumeno. I Ducali, che chiedono almeno 15 milioni per trattare la cessione dell'esterno, hanno lasciato intendere che non farebbero resistenza se i viola si presentassero con l'offerta giusta. Man ha un contratto fino al 2027 ed è un giocatore importante per i Crociati, ma non incedibile. Quindi la sensazione è che non ci sarebbero grandi ostacoli.