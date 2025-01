Fiorentina, tutto su Man: il Parma alza la cifra

Fiorentina, spunta Ndour a centrocampo

Il nome nuovo per il centrocampo è quello di Cher Ndour, classe 2004 in forza al Beskitas ma di proprietà del Paris Saint Germain. La Fiorentina per il momento avrebbe fatto solo un sondaggio, o comunque non sarebbe andata oltre un'ordinaria richiesta di informazioni. Il calciatore italiano di origini senegalesi ha raccolto 12 presenze nel campionato turco segnando 1 gol e servendo 1 assist. Se ci aggiungiamo le coppe, le presenze aumentano a 21. Per il centrocampo, però, il sogno rimane Morten Frendrup il cui prezzo fissato dal Genoa spaventa la società viola che non è escluso ci torni in estate. Altro profilo da tenere d'occhio è Bryan Cristante della Roma, per il quale l'ostacolo eventualmente sarebbe l'ingaggio da 3 milioni. Occhio anche a Warren Bondo del Monza, altro giocatore sondato da Pradè e Goretti ma per cui c'è la concorrenza di Milan, Atalanta e Inter.

Fiorentina, le cessioni

Michael Kayode potrebbe salutare presto la Fiorentina: il Brentford spinge per il prestito con diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro. Sempre in Premier League resta vivo l'interesse del Brighton, mentre dall'Olanda si è fatto avanti l'Ajax. Se il classe 2004 può andarsene all'estero con la formula del prestito, Jonathan Ikoné lo può fare solo a titolo definitivo. Almeno per il momento. Questo perché i viola hanno già occupate tutte le sei caselle destinate ai giocatori cedibili in prestito fuori dall'Italia: Amrabat (Fenerbahce), Barak (Kasimpasa), Brekalo (Kasimpasa), Infantino (Al Fin), Nzola (Lens), Sabiri (Ajman). Quindi serve che rientri uno di loro per cedere Ikoné in prestito al Paris FC, altrimenti l'operazione si può chiudere solo a titolo definitivo. Il motivo per cui la stessa regola non vale pure per Kayode è che quest'ultimo proviene dal settore giovanile del club. Chi viene lanciato dai vivai - nonché gli under 23 - è esentato dalla norma sui prestiti all'estero limitati.