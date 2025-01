La Fiorentina su Ndour, aspettando Man

La Fiorentina alza il pressing per Cher Ndour . I viola si erano interessati nei giorni scorsi al centrocampista del Besiktas, di proprietà del Psg, e adesso avrebbero intensificato i contatti coi suoi agenti. L’idea sarebbe quella di provare un acquisto a titolo definitivo, anche se il centrocampista, essendo under 21, potrebbe muoversi liberamente anche in prestito. Nel suo caso, insomma, il Psg non si ritroverebbe di nuovo nei guai come nel caso della cessione di Kolo Muani alla Juventus, sbloccata proprio ieri trasformato il prestito di Bernat al Villarreal in cessione a titolo definitivo. Nato a Brescia e con origini senegalesi, Cher Ndour ha giocato 21 partite in stagione con la maglia del Besiktas mettendo a referto 1 gol e 2 assist. Attualmente ha un contratto col Psg valido fino al giugno del 2028 e, nel caso in cui si concretizzasse il suo passaggio a Firenze, potrebbe sostituire Amir Richardson che spinge per andarsene.

Fiorentina, Man in attesa: tutte le mosse

Fase di stallo per Dennis Man. La Fiorentina è in trattativa col Parma per l'arrivo dell’esterno rumeno, tuttavia non intende soddisfare le richieste dei Ducali. Questi ultimi, nonostante giochino al rialzo, libererebbero l’attaccante per una cifra intorno ai 15 milioni. I viola invece vogliono aggiudicarselo per molto meno: circa 8-10 milioni. La sensazione è che si vada per le lunghe, col giocatore spettatore interessato ed eventualmente pronto a trasferirsi a Firenze. Per adesso non sono previste novità imminenti, sta di fatto che Pradè e Goretti sono in contatto perenne col Parma da lunedì mattina quando Luiz Henrique ha accettato l’offerta dello Zenit San Pietroburgo. L’esterno d’attacco, in generale, era e rimane un obiettivo concreto, tanto che non sarebbe clamoroso se la Fiorentina stesse temporeggiando sul fronte Man nell’ottica di individuare una soluzione più intrigante. Anche perché la richiesta del Parma non spaventa i viola, tutt’altro. L’operazione Luiz Henrique sarebbe stata ben più onerosa, eppure il club di Rocco Commisso ha scelto di iscriversi alla corsa e di restare in gara finché ha potuto. Nel momento in cui è arrivato lo Zenit con una proposta complessiva da quasi 50 milioni di euro per il Botafogo (35 più il cartellino dell'attaccante Artur valutato 10 milioni), i viola non hanno potuto fare altro che sperare nella resistenza del calciatore. Il quale, infine, ha scelto i russi.

Kouame in bilico: c'è l'Empoli

L'attaccante è stato chiesto dall'Empoli. Gli azzurri stanno dialogando col suo entourage per capire i margini di manovra dell'operazione che porterebbe il classe '97 poco lontano da Firenze, almeno geograficamente. Ricordiamo che per Kouame è ancora in ballo l'opzione Torino: la scorsa settimana la Fiorentina ha discusso coi granata l'opportunità di definire uno scambio alla pari tra l'ivoriano e Antonio Sanabria. Se quest'ultimo ha accettato di buon grado l'ipotesi di vestire la maglia viola, Kouame si è preso qualche giorno per riflettere ma non sarebbe così attratto dalla possibilità di giocare nel capoluogo piemontese. Soprattutto perché il suo obiettivo è aumentare il minutaggio, cosa che a Torino non è così scontata.