Pazzesco Zaniolo: affare fatto con la Fiorentina. E ora Fagioli

Nicolò Zaniolo è praticamente un giocatore della Fiorentina. Manca solo il via libera dell'Atalanta, che deve prima annunciare Daniel Maldini dal Monza, e quello del Galatasaray, club proprietario del cartellino. Per il resto è tutto fatto: Zaniolo non vede l'ora di tornare a Firenze, dove ritroverà l'amico Moise Kean. I viola pagheranno la metà del prestito oneroso che l'Atalanta deve riconoscere al club turco (3 milioni e quindi 1,5), così come la metà del suo stipendio (2,5 milioni netti e quindi 1,2). Il diritto di riscatto, che può diventare obbligatorio al raggiungimento del 65% delle presenze stagionali, è fissato a 16 milioni più 3 di bonus, legati a risultati e obiettivi. Ci siamo quasi.

Fiorentina, Ikoné al Como. E Fagioli...

L'innesto di Zaniolo è da ricondurre all'addio di Jonathan Ikoné, che tre anni dopo il suo arrivo in Toscana è pronto a iniziare una nuova avventura. In particolare a Como, dove nella giornata di ieri ha sostenuto le classiche visite mediche. Alla Fiorentina andrà un milione di euro per il prestito oneroso, più 8 milioni se la squadra allenata da Cesc Fabregas dovesse decidere di riscattarlo al termine della stagione. Non indimenticabile l'esperienza di Ikoné all'ombra del Duomo: 138 presenze tra campionato e coppe, più 16 gol. Adesso il francese cerca il riscatto sul campo, perché solo così potrà sperare in quello del Como. La Fiorentina ha fatto un passo indietro per Warren Bondo poiché la tempistica incerta sul recupero dal suo infortunio non convince la dirigenza che in un primo momento, su spinta di Raffaele Palladino, era disposta a trattare col Monza. Di conseguenza si fa più calda la pista di mercato che porta a Nicolò Fagioli, classe 2001 in uscita dalla Juventus. Dalla quale, rispetto a qualche giorno fa, si sarebbe registrata una prima apertura non indifferente. L'operazione per ora è portata avanti da intermediari, che se dovessero trovare un'intesa di massima col giocatore presenterebbero il tutto ai club. Si tratta sulla base del prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni: la Juve vuole monetizzare il più possibile.

Kouame a Empoli. E si cerca il vice Kean

Christian Kouame è virtualmente un nuovo attaccante dell'Empoli. Oggi sono previste le visite mediche. L'ivoriano ha accettato la proposta degli azzurri, la cui opera di convincimento è stata più efficace di quella del Torino con il quale era in ballo uno scambio alla pari con Antonio Sanabria. Kouame se ne andrà con la formula del prestito secco fino a giugno, dopodiché l'Empoli deciderà se sedersi a un tavolo con la Fiorentina per discutere l'eventuale prolungamento anche alle prossime stagioni. Per forza di cose il club di Fabrizio Corsi potrà contare su un canale preferenziale con la dirigenza viola. Tutto dipenderà dal rendimento del giocatore alla corte di Roberto D'Aversa. Con la cessione di Kouame (che lascerà Firenze dopo ben cinque anni) torna obbligatoriamente d'attualità il tema del sostituto di Moise Kean. Si allontana sempre di più l'opzione Stefanos Tzimas: l'attaccante classe 2006 si sta convincendo di voler fare un percorso di crescita più graduale possibile, rimanendo in prestito al Norimberga fino a giugno. Di conseguenza torna concreta l'opzione Marko Arnautovic, che ha chiesto un contratto valido per i prossimi 18 mesi e un ingaggio pari a 2,5 milioni di euro a stagione: dall’Inter può partire se Correa darà maggiori garanzie o se arriverà un sostituto. Sarebbe una soluzione da ultime ore di calciomercato. Ricordiamo che la scorsa estate i viola si presentarono alla porta di Milan Djuric nel penultimo giorno di trattative, ma il Monza non lo lasciò partire perché ormai impossibilitato a sostituirlo. L'idea Arnautovic ricalcherebbe un po’ quel tipo di operazione. Il gradimento del classe '89 è già stato incassato dalla Fiorentina. C’è un ultimo fronte di mercato, un possibile doppio scambio tra Fiorentina e Verona. Si tratta di difensori: Nicolas Valentini e Cristiano Biraghi in gialloblù, Daniele Ghilardi e Davide Faraoni (a Firenze già la scorsa stagione) in viola. Biraghi in prestito è il piano B dell’Inter se non riuscisse a prendere subito Zalewski.