Dopo Ndour e Zaniolo la Fiorentina punta Fagioli: la trattativa con la Juve fino al gong

Fiorentina, già presi Ndour e Zaniolo

Intanto ieri è stata giornata di arrivi. Cher Ndour prima, Nicolò Zaniolo poi. I due nuovi colpi della Fiorentina si sono avvicendati alla clinica Fanfani, nel centro di Firenze, per completare le visite mediche. Il primo, acquistato dal Paris Saint Germain per 5 milioni (più il 50% sulla futura rivendita) è riuscito anche a fare il debutto, da spettatore, al Franchi. Per il secondo, tornato nella città in cui aveva mosso i primi passi (dal 2010 al 2016) nel settore giovanile, arrivo in prestito oneroso (1,5 milioni) più un riscatto di 16 milioni legato alla percentuale di presenze da qui a giugno e ritorno al Franchi rimandato a giovedì sera contro l'Inter, anche lì da spettatore.

La Viola punta Fagioli per il centrocampo

Non dovrebbe essere finita qui però: il nome delle ultime ore di mercato è quello di Nicolò Fagioli, in uscita dalla Juventus. L'accordo tra Fiorentina e giocatore c'è, manca solo da sistemare la situazione coi bianconeri, che vorrebbero monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Sarà un lunedì di corrispondenza fitta tra Pradè e Giuntoli e l'impressione è che ci sia ancora il margine (e la volontà da parte di tutte le parti) di far quadrare tutto entro la mezzanotte di stasera, in modo da regalare a Palladino un altro centrocampista.

Sul regista della Juve anche il Marsiglia, che può liberare Kone

Occhio però all'inserimento di una terza variabile: si tratta dell'Olympique Marsiglia di De Zerbi. Anche i francesi sono da tempo su Fagioli. Se l'OM riuscirà a battere in volata la Fiorentina, il piano b dei viola porta proprio nel sud della Francia. Fagioli in entrata potrebbe costringere a liberare Ismael Kone, centrocampista del Marsiglia, su cui si fionderebbe proprio la società di Commisso. Trattasi solo di un'alternativa: in caso l'affondo per il classe 2001 non vada a buon fine, la Fiorentina non vuole rimanere col cerino in mano.

Kouame a Empoli, in uscita Valentini e Biraghi

Da sistemare in queste ore anche alcune uscite: Kouame nella serata di ieri ha già raggiunto Empoli, c'è da capire adesso che fare con Valentini e Biraghi. Entrambi potrebbero diventare nomi buoni per l'Hellas Verona, anche se il terzino aspetta ancora una chiamata last-minute da club di altro blasone (Inter su tutti).