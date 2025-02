Zaniolo alla Fiorentina è ufficiale: i dettagli dell'accordo col Galatasaray

Dopo una prima parte di stagione all' Atalanta , Nicolò Zaniolo è ufficialmente un giocatore della Fiorentina . Il club viola ha annunciato il tesseramento dell'ex trequartista della Roma , che arriva in prestito dal Galatasaray che ancora ne detiene il cartellino, acquistato due anni fa. Si può rinascere laddove tutto è iniziato? È questa la domanda che si fanno gli addetti ai lavori e i tifosi: Zaniolo è cresciuto nel vivaio della Fiorentina (lui stesso oggi ha postato una foto di quando era un ragazzino in maglia viola), poi si è lasciato con il club talmente male da voler persino smettere di giocare. Ma era un'altra società, un'altra vita. Dopo aver girato tanto (in sette anni Inter, Roma, Galatasaray, Aston Villa e Atalanta), Nicolò cerca a Firenze la grande rivincita.

La Fiorentina annuncia Zaniolo: le parole del club viola

Anche perché la Fiorentina, se andrà bene, farà un investimento importante su di lui. Ecco il comunicato del club: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Zaniolo dal Galatasaray SK. Zaniolo, nato a Massa il 2 luglio 1999, cresciuto nel Settore Giovanile gigliato, nel corso della sua carriera, ha indossato, anche, le maglie della Roma, dell’Aston Villa e dell’Atalanta. Il nuovo calciatore viola ha all’attivo quasi 200 presenze tra Serie A, Premier League, Campionato Turco, Champions League, Europa League e Conference League corredate da 34 gol e 19 assist, ha vinto 1 Conference League ed un Campionato Turco ed ha, inoltre, vestito la maglia della Nazionale Maggiore dell’ Italia in 19 occasioni segnando 2 gol. Zaniolo ha scelto la maglia numero 17".

Zaniolo alla Fiorentina, quanto è costato

Maggiori dettagli economici sull'accordo sono stati forniti dal Galatasaray: "Il contratto di cessione a titolo temporaneo del nostro calciatore professionista Nicolò Zaniolo con l'Atalanta Bergamasca Calcio Srl è stato risolto consensualmente ed è stato raggiunto un accordo per la cessione a titolo temporaneo del calciatore all'ACF Fiorentina Srl con opzione di acquisto obbligatoria condizionata fino alla fine della stagione sportiva 2024-2025. Stagione 2025. Secondo questo accordo la Fiorentina corrisponderà alla nostra società un corrispettivo temporaneo di cessione pari a 3.200.000 euro per il periodo residuo della stagione 2024-2025. Il corrispettivo dell'opzione di acquisto obbligatoria condizionata del calciatore è di 15.500.000 euro. In caso di adempimento dell'obbligo di acquisto, ACF Fiorentina Srl corrisponderà un bonus aggiuntivo condizionato di massimo Euro 2.000.000". Quindi, se tutto dovesse andare bene, la Fiorentina arriverebbe a spendere quasi 20 milioni per Nicolò: a quasi 26 anni, senza dubbio, l'occasione della carriera.