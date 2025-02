Fiorentina, giornata movimentata: dentro Fagioli, Zaniolo e Ndour, fuori Sottil, Biraghi e Kouamé

FIRENZE - Ultima giornata di mercato ricca di movimenti in entrata e in uscita per la Fiorentina, che cambia volto per provare ad accontentare Raffaele Palladino . Alla corte dei viola arrivano i nuovi acquisti Cher Ndour , proveniente dal Paris Saint Germain dopo il prestito al Besiktas, Nicolò Zaniolo , arrivato dal Galatasaray, ma in prestito all'Atalanta negli ultimi 6 mesi, e Nicolò Fagioli , proveniente dalla Juventus. Contestualmente la Fiorentina cede Riccardo Sottil al Milan, Cristiano Biraghi al Torino e Christian Kouamé all'Empoli.

Le parole dei nuovi acquisti

"Sono molto felice di essere tornato in Italia - le prime parole di Ndour, giocatore dell'Italia Under 21 - era da tanto che avevo voglia di tornare. Sono contento di essere qui alla Fiorentina perché è un grande club e penso che possa essere il posto giusto per me". Sorride anche Zaniolo, che ha militato in viola a livello giovanile, fino al 2016: "Tornare alla Fiorentina mi ha fatto un bellissimo effetto - le parole dell'ex attaccante della Roma - appena c'è stata la possibilità di venire qua ho detto di sì. So che qui si può fare bene e che si sta benissimo. Sono contento di rivedere i miei amici e miei ex compagni. Non vedo l'ora di iniziare". Ndour arriva dal Psg a titolo definitivo, Zaniolo è stato invece preso in prestito con diritto di riscatto, Fagioli arriva in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Per quanto riguarda le cessioni, Sottil va al Milan in prestito con diritto di riscatto, Biraghi al Torino in prestito con diritto di riscatto e Kouamé all'Empoli in prestito secco.