Fiorentina, Beltran in bilico: ultimo tango viola

FIRENZE - Ha saltato per squalifica l'ultima gara casalinga, quella che poteva essere la sua ultima al Franchi . Perché della Fiorentina 2024/25 non v'è certezza, figuriamoci sulla situazione di Lucas Beltran , in bilico tra un'ulteriore opportunità in Italia e il ritorno nella comfort zone, in Argentina .

Beltran, ritorno a casa

Sul Vikingo si sono riaccesi gli interessi del River Plate: Marcelo Gallardo, tecnico che lo lanciò a diciassette anni con i Millionarios, è tornato sulla panchina del colosso di Buenos Aires e ha provato a richiamare tanti dei suoi fedelissimi (con Martinez Quarta ad esempio ci è riuscito); Beltran potrebbe fare al caso del suo ex club già da subito, visto che il River sarà impegnato a metà giugno negli Stati Uniti per il Mondiale per Club ed è alla ricerca di un altro attaccante. Gli ostacoli per il trasferimento sono di natura economici: la Fiorentina meno di due anni fa ha pagato l'attaccante classe 2001 dodici milioni di parte fissa - più 12 di eventuali di bonus, non tutti scattati, per un totale di 18 milioni circa - e non vorrebbe concludere una minusvalenza, soprattutto rispedendolo alla squadra d'appartenenza dopo ventidue mesi. Il River dal canto suo non ha grossi margini di manovra sul mercato ma può contare sul legame tra lo staff tecnico e il ragazzo e lavorare sulla base di un prestito.

Fiorentina, delusione Beltran

Le voci sempre più insistenti che lo potrebbero riportare dall'altra parte dell'Oceano arrivano a conclusione di un secondo anno negativo per il Vikingo: doveva essere la stagione della conferma dopo un primo anno discreto, invece Beltran concluderà con numeri più bassi (meno partite, 41 contro le 51 della sua annata da matricola, meno reti, 6 contro le 10 messe a segno con Italiano) e in generale con la sensazione di non essere tagliato su misura per le aspettative della piazza e per le esigenze del calcio italiano.

Beltran, a Udine ultimo tango

Dopo 92 partite col giglio sul petto ancora in tanti si interrogano sul suo vero ruolo - non è una prima punta perché spalle alla porta fa fatica a imporsi, ma non ha la velocità di pensiero del trequartista. E sulle sue qualità, ha messo in mostra un buon tempismo nei colpi di testa, per ultimo quello con cui ha segnato a Cagliari, ma continua a difettare nella conclusione in porta, intesa anche come costruzione dello spazio per il tiro. Le occasioni le ha avute anche con Palladino. La penultima l'ha ciccata a Venezia. L'ultima arriverà ancora nel nord Italia, a Udine. Potrebbe essere il suo ultimo tango in viola. Anche e soprattutto su di lui la società sta facendo ampie riflessioni.