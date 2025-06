Dzeko, visite mediche per la Fiorentina: poi la firma

Tutto pronto per l'inizio dell'avventura di Edin Dzeko con la maglia della Fiorentina. L'attaccante bosniaco ex Roma e Inter ha lasciato il Fenerbahce, dove ha passato gli ultimi due anni, per tornare a giocare in Serie A. Ieri è atterrato a Fiumicino, oggi nella Capitale per le visite mediche. Alle 7 è arrivato al Gemelli per la prima tranche dei test medici, subito dopo le visite a Villa Stuart e, non appena avrà finito, si trasferirà a Firenze per mettere ufficialmente la firma sul contratto.