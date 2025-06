Michael Kayode saluta Firenze e lo fa attraverso un sentito messaggio social dedicato ai tifosi della Fiorentina . Dopo essere stato riscattato dal Brentford in Premier League, il terzino della Nazionale Under 21 proseguirà la sua esperienza in Inghilterra, forte di un contratto fino a giugno 2030. "Ti meriti tutto il meglio fratello, conta sempre su di me", ha scritto l'amico ed ex compagno Dodò nelle sue Instagram Stories, riproponendo il post pubblicato dal classe 2004.

Kayode saluta Firenze: "È stato un onore rappresentarti, non bastano semplici parole..."

Questo il saluto di Michael Kayode ai tifosi della Fiorentina: "È partito tutto da qui, da questa città, da questa maglia, ma soprattutto da voi - scrive l'esterno italiano sui social -. Non bastano delle semplici parole per descrivere tutto ciò che abbia provato in questi anni. Mi avete accolto dal primo giorno, standomi accanto costantemente e facendomi sentire a casa. Ringrazio voi tifosi, la società, i mister, i miei compagni della Primavera e della Prima Squadra, che mi hanno fatto crescere in questo percorso viola meraviglioso. Ringrazio Firenze per avermi dato l'opportunità di portare questa maglia con orgoglio e lealtà fino alla fine. Grazie Firenze è stato un onore rappresentarti. Per sempre un fiorentino".