Fiorentina, riscattato Gudmundsson dal Genoa: l'annuncio ufficiale

Fiorentina, riscattato Albert Gudmundsson: è ufficiale

"ACF Fiorentina - si legge nella nota ufficiale diffusa dalla società viola - comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Albert Gudmundsson dal Genoa CFC". L'islandese diventa così a tutti gli effetti un calciatore della viola, a fronte di un riscatto fissato a 13 milioni di euro, sei in meno rispetto a quelli inizialmente pattuiti con il Genoa. Per lui, nell'ultimo anno, 8 gol in 33 presenze con la Fiorentina di Palladino.