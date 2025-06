La Fiorentina chiama Bernabé a centrocampo 

La Fiorentina vuole sistemare il centrocampo. Presumibilmente il prossimo colpo sarà un regista capace di dare criterio a tutto il reparto. I vari Cataldi e Adli hanno lasciato una lacuna che deve essere colmata: ecco perché la dirigenza viola è al lavoro per trovare il prima possibile il profilo giusto. L’ultimo nome è quello di Adrian Bernabé, classe 2001 del Parma che potrebbe fare al caso perché rapido e qualitativo, oltreché dotato di un’ottima visione di gioco. In più gode della stima di Stefano Pioli , elemento da non sottovalutare visto che l'influenza del tecnico ha avuto un peso nelle ultime trattative di mercato.

Fiorentina, l'ostacolo per arrivare a Bernabé

C'è un grande problema: la domanda del Parma. I viola hanno chiesto informazioni, ma si sono scontrati con le esigenze economiche notevoli della controparte. Il valore di Bernabé è aumentato a causa della forte concorrenza, al punto che i Ducali potrebbero avanzare una pretesa di oltre 20 milioni di euro. Il giocatore vanta il gradimento di diversi club di Serie A, quindi potrebbe rivelarsi un obiettivo complicato. Almeno per il momento. Questo non toglie che il centrocampista piaccia alla Fiorentina e rispecchi le caratteristiche che Pradè e Goretti stanno cercando. Così come piace Ismael Bennacer, anche in virtù dell’ottimo rapporto con Pioli: resta però l’ostacolo dei 4 milioni di stipendio che gli ha garantito il Milan nell’ultima stagione.

I sogni

Poi ci sono quei calciatori che attraggono ma che, a oggi, non possono essere considerati più di un sogno. Tanto per cominciare Morten Frendrup, classe 2001 del Genoa che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2028. La Fiorentina ci pensò a gennaio, conscia che sarebbe stato difficile raggiungere la richiesta dei rossoblù. E infatti non andò in porto. Ma non è da escludere che la dirigenza viola possa fare un nuovo tentativo, tanto più dopo aver chiuso coi liguri l’operazione Gudmundsson. Altra suggestione è quella che porta a Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio che però ha una clausola di 50 milioni di euro.

Capitolo attaccanti

Se l’avventura di Lucas Beltran a Firenze dovesse chiudersi nelle prossime settimane, la Fiorentina si troverebbe a doverlo sostituire. E i nomi non mancano. Piace Tino Anjorin, classe 2001 che è legato all'Empoli da un contratto valido fino al giugno del 2027 con opzione per l’anno successivo. I viola potrebbero fare leva sui buoni rapporti che hanno maturato, negli anni, con il club di Fabrizio Corsi. Altro profilo è quello di Sebastiano Esposito, seconda punta dell'Inter il cui contratto scadrà il prossimo anno. I nerazzurri si siederebbero a un tavolo per almeno 12 milioni di euro.

Questione Kean

È iniziato il conto alla rovescia: martedì 1 luglio scatterà il primo dei quindici giorni di validità della clausola rescissoria di Moise Kean. Chi si dovesse presentare con 52 milioni di euro, renderebbe impotente la Fiorentina. L’attaccante classe 2000 non si è ancora espresso, vuole conoscere l’entità delle offerte che gli arriveranno. L’Al Qadsiah è pronto a pagare fino all’ultimo centesimo per confrontarsi con Kean. Gli arabi potrebbero spingersi anche oltre i 15 milioni di ingaggio. Occhio anche al Manchester United, sempre vigile e pronto a inserirsi per Kean dopo averlo seguito sistematicamente in stagione.