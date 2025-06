Fiorentina, Pioli punta Bernabè. E piace Anjorin

Fiorentina, piace Traoré. E c'è un sogno...

Molto più verosimile Hamed Traoré, vecchio obiettivo della Fiorentina che è tornato di moda ultimamente. I viola hanno fatto un primo sondaggio per il classe 2000 in uscita dal Bournemouth (e monitorato dallo stesso Parma). Ottima tecnica di base, duttile e abile nei calci da fermo, l’ivoriano ha vestito le maglie di Empoli, Sassuolo e Napoli in Serie A. La scorsa stagione ha giocato in prestito all’Auxerre per poi fare rientro in Inghilterra. Pioli è un suo estimatore fin dai tempi dell’Empoli, non a caso Traoré fu davvero vicino a trasferirsi a Firenze nel 2019. Poi la pista sfumò e non se ne riparlò più. Fino a questo momento. Altro profilo osservato dalla Fiorentina è Richard Rios, colombiano del Palmeiras che è tornato nel mirino di Pradè e Goretti. Centrocampista tecnico e strutturato, abile nello stretto e tatticamente poliedrico (può fare la mezzala o il trequartista). Anche in questo caso c’è il nodo del prezzo. I brasiliani sparano molto alto: qualcosa come trenta milioni di euro. Ma il gradimento non manca. I viola lo avevano monitorato un anno fa durante la Coppa America, che vide proprio Rios arrivare in finale assieme alla sua Colombia. Adesso è impegnato nel Mondiale per Club, dove si sta confermando un profilo di assoluto valore.

Mercato Fiorentina, tutti gli altri nomi in lista

Non c’è dubbio che il cartellino di Morten Frendrup costi caro, ma la società viola è innamorata delle sue caratteristiche da diverso tempo. In più i rapporti con il Genoa sono buoni e consolidati dall’ultima trattativa andata a buon fine per il riscatto di Albert Gudmundsson. Così come i Grifoni hanno abbassato le pretese per l’islandese, non è detto che non lo possano fare anche per Frendrup. A cui piacerebbe fare un salto di qualità in questo momento della sua carriera. Il calciatore danese compirà venticinque anni il prossimo aprile ed è un titolare fisso del Genoa ormai da tre stagioni (ha anche segnato sei gol e servito altrettanti assist). Parallelamente la Fiorentina cerca un profilo muscolare. Resta l’idea Tino Anjorin, il cui contratto con l’Empoli scadrà nel giugno del 2027 (e ha un’opzione per il 2028). I contatti con Fabrizio Corsi non sono mancati in questo inizio d’estate, per questo non è da escludere che ce ne possano essere altri per un giocatore che piace come Anjorin. Gli azzurri l’hanno acquistato praticamente a zero dal Chelsea, che comunque ha mantenuto il 50 per cento della futura rivendita come risarcimento. Più defilato Ismael Bennacer, che nonostante sia in uscita dal Milan - la clausola di cinquanta milioni fa poco testo - percepisce un ingaggio di quattro milioni a stagione.