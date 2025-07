Fiorentina, si attende l’ufficialità di Dzeko: ecco quando potrebbe arrivare

FIRENZE - Dzeko oggi o domani, Pioli lunedì o, al massimo, da lunedì e nel giro di 24-48 ore. Sono due tempistiche per altrettanti annunci ufficiali, quelli più attesi che riguardano appunto l’attaccante bosniaco e il tecnico parmigiano, l’uno rinforzo di esperienza, qualità e struttura fisica in avanti e l’altro nuovo allenatore della Fiorentina per un bis molto atteso a distanza di sei anni esatti dalla prima volta. Novità già sicure per la stagione 2025-26, però foto e comunicato sul sito del club elimineranno anche il minimo residuo d’incertezza. Presto ci sarà la firma per l’ex Roma e Inter, tra le altre, che ha già fatto le visite mediche ed è stato al centro sportivo a Bagno a Ripoli il 19 giugno scorso, ma che ha dovuto aspettare l’inizio di luglio per diventare a tutti gli effetti un calciatore viola a causa di alcune questioni burocratiche legate alla sua esperienza in Turchia. Il momento sarà spostato avanti di qualche giorno per Pioli e diciamo che da lunedì può essere quello giusto: nel suo caso, l’ostacolo che di fatto tiene la panchina della Fiorentina ancora vacante, unica tra le venti squadre di Serie A, era rappresentato dalla necessità di mantenere la residenza fiscale in Arabia Saudita nel contratto con l’Al-Nassr. Il termine era il 2 luglio appena passato e ora è tempo di riallacciare il discorso interrotto ad aprile 2019.