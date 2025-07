Kean verso l'addio, la Fiorentina vira su Piccoli

FIRENZE - Moise Kean continua ad agitare la Fiorentina . Sospeso tra le sirene arabe e l’interesse dello United , l’attaccante viola è stato al centro di rumors di mercato che si sono diffusi nelle ultime ore e che lo accostavano al Napoli . Indiscrezioni che non hanno trovato riscontri sul fronte azzurro. È vero che il direttore sportivo dei partenopei, Giovanni Manna, conosce bene Kean per averlo avuto alla Juventus, ma è altrettanto vero che gli obiettivi del Napoli sono altri e sono ben noti: Darwin Nuñez del Liverpool di Arne Slot, e Lorenzo Lucca, che il un contratto in scadenza con l’ Udinese nel 2028.

Kean, giorni di incertezze

Detto questo, i rumors diffusi ieri certificano una realtà: il futuro di Moise Kean è ancora tutto da definire, in un senso o nell’altro, e finché la clausola sarà attiva la Fiorentina non potrà avere certezze sulla sua permanenza alla corte di Stefano Pioli. Il quale sicuramente sarebbe più che contento di poter allenare un giocatore che è stato in grado di segnare venticinque gol nell’arco dell’ultima stagione. Ma è tutto legato alla sua volontà, che ancora non è nota (e probabilmente non lo sarà fino alla metà del mese).

Fiorentina, Kean non ha ancora deciso

L’attaccante viola è in un momento di profonda riflessione. Ieri l’altro ha eliminato tutte le foto dal suo profilo Instagram, come a voler creare dell’attesa rispetto a qualcosa che potrebbe succedere. Non sappiamo se in ambito calcistico o musicale, viste le sue passioni extracampo: secondo qualcuno potrebbe annunciare a breve un nuovo singolo. Sta di fatto che Kean vuole ponderare bene la scelta sul suo futuro, soprattutto dopo una stagione giocata ad alti livelli e che ha attratto l’interesse di alcune realtà internazionali pronte a ricoprirlo di soldi.

Kean, la proposta araba é da capogiro

Tanto per cominciare, secondo quanto trapela dalla Fiorentina è possibile saldare la clausola in due rate. Quindi chiunque voglia comprare Kean può dilazionare il pagamento. A oggi l’unico club che ha fatto una proposta concreta al calciatore è l’Al-Qadsiah: quindici milioni di euro per tre anni. Gli arabi sono in attesa di capire cosa intenda fare il classe 2000. Su di lui c’è anche il Manchester United, seppure i Red Devils non abbiano ancora avanzato un’offerta. Lo United rimane alla finestra, informandosi via via sulla situazione del calciatore.

La Fiorentina pensa a Piccoli

È chiaro che se Kean dovesse partire bisognerebbe già avere in mano il suo sostituto. O comunque un’idea su chi potrebbe essere. Il nome più gettonato, in casa Fiorentina, è quello di Roberto Piccoli, il cui procuratore è lo stesso della punta piemontese. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha detto pochi giorni fa: «Se prendo un giocatore lo prendo per tenerlo. Poi se arrivano offerte irrinunciabili e i ragazzi spingono per andarsene è un altro conto». I sardi chiedono almeno venticinque milioni di euro per lasciarlo partire. Su di lui è vigile anche il Como di Cesc Fabregas.