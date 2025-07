La Fiorentina punta su Sohm: ecco quanto chiede il Parma

FIRENZE - Prima parte di ritiro archiviata. Due settimane che sono servite a Stefano Pioli per farsi un'idea dei giocatori a disposizione. E soprattutto per capire cosa manca. La risposta è semplice ed era già venuta fuori nei primi colloqui tra l' ex allenatore dell'Al-Nassr e la dirigenza viola: serve un centrocampista (almeno). Di spessore e prospettiva, che possa dare un apporto anche in fase offensiva in termini di gol. L'identikit corrisponde a Simon Sohm , 24 anni, a Parma da cinque anni.

Fiorentina, priorità Sohm

L'asse Fiorentina-Parma è già in piedi da diverse settimane e si è attivato proprio su Sohm. Prima ancora dei discorsi intavolati per Adrian Bernabé, a fine giugno i viola avevano bussato alla porta dei ducali proprio per sondare la situazione dello svizzero. Da lì settimane di confronti che hanno portato alla formulazione di una prima offerta: 13 milioni, questa la cifra messa sul piatto da Pradè e soci. Una cifra che però non accontenta il Parma e il suo proprietario Krause che, dopo aver pezzo un pezzo pregiato come Bonny non ha necessità di vendere a ogni costo e rimane fermo sulle sue richieste: 20 milioni. La distanza di 7 milioni rimane ampia, anche se gli emiliani non hanno chiuso completamente alla cessione e si aspettano una nuova offerta della Fiorentina nei prossimi giorni.