Sohm alla Fiorentina al prezzo giusto. Strategia Kean

Simon Sohm è in assoluto il centrocampista che ha riscosso il gradimento di tutti in casa Fiorentina. Un po' per le caratteristiche tecniche ideali e un po' per la fattibilità dell’operazione. Ma il Parma deve abbassare le pretese. Per ora siamo fermi alla proposta della Fiorentina da 13 milioni di euro e la richiesta dei ducali di 20 milioni che sono però trattabili . Con il rilancio programmato intorno ai 15-16 milioni, la Fiorentina è convinta di poter raggiungere la quota minima necessaria per chiudere l’affare. Le pressioni del giocatore potrebbero agevolare l’accordo.

Mandragora e Kean: le ultime sui rinnovi

La trattativa per il rinnovo di Rolando Mandragora sta vivendo una fase di stallo legata al fatto che l’offerta della Fiorentina non soddisfa le richieste del giocatore. Per 1,8 milioni si può chiudere ma ad oggi non ci sono i presupposti per dire che la dirigenza viola è davvero vicina a quella cifra. I colloqui proseguono in maniera serena, aggiornandosi sistematicamente. Se le parti troveranno una quadra si andrà avanti insieme, altrimenti la dirigenza viola potrebbe lasciar partire il classe ‘97 e optare per una nuova soluzione. Per questa ragione non è detto che arrivi un solo centrocampista. Potrebbero servirne due: il nome di Hans Nicolussi Caviglia farebbe decisamente al caso. In settimana è previsto un nuovo confronto per parlare del rinnovo di Moise Kean. Si ragiona di un contratto lungo fino al 2030 (quello attuale scade a giugno del 2029) con ingaggio raddoppiato. Ad oggi le parti sono un po’ distanti: i procuratori del centravanti chiedono una cifra leggermente più alta. Ma niente di irrisolvibile, sia chiaro. I rapporti sono sani e la trattativa procede nel segno della distensione. A giorni sono attese novità interessanti, consapevoli che la volontà del giocatore è quella di restare in maglia viola, cosa che ha dimostrato durante il periodo di validità della clausola rescissoria, quando ha ignorato la proposta da capogiro dell'Al-Qadsiah che avrebbe potuto ricoprirlo di soldi. Ma è evidente che Kean si sente valorizzato a Firenze.

Beltran e non solo: chi è in uscita

Sicuramente tra le priorità della Fiorentina c’è quella di trovare una sistemazione per Lucas Beltran. L’argentino, forse più degli altri esuberi, può permettere di incassare la cifra che consenta alla società di soddisfare le richieste dei giocatori col contratto da rinnovare. Beltran è stato cercato dal River Plate un paio di mesi fa e non è detto che non accada di nuovo. Il punto è che Pradè e Goretti sperano di venderlo a titolo definitivo. C’era l’opzione del Flamengo ma oggi come oggi non entusiasma il Vikingo, motivo per cui si aspetteranno nuove occasioni. E non è da escludere che a un certo punto, in mancanza di alternative, la società di Commisso opti per una cessione in prestito con opzione. Intanto si prova a riscuotere. Vale lo stesso procedimento per gli altri elementi offensivi come M’Bala Nzola, Christian Kouame, Jonathan Ikoné, Josip Brekalo. Il primo è cercato da Pisa e Genoa, ma per il momento nessuno si è fatto avanti concretamente. Non si è andati oltre i più classici sondaggi esplorativi. La questione Christian Koume è una gatta da pelare, sia per l’ingaggio oneroso (1,7 milioni netti a stagione) che per la durata del contratto (2027), peraltro alle prese con l’infortunio al crociato. Josip Brekalo ha il contratto in scadenza il prossimo anno: chissà che non possa verificarsi la rescissione consensuale. Infine Ikoné, che ha riscosso il gradimento del Torino ma ad ora niente di particolarmente concreto. Il tempo stringe: servono acquirenti.