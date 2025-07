Da Kouame a Nzola: Fiorentina, quanti esuberi da piazzare

FIRENZE - Nei prossimi giorni la Fiorentina dovrà lavorare in maniera approfondita sul cosiddetto mercato collaterale, ovvero quello incentrato sullo “smaltimento” degli esuberi. Bisognerà trovare una sistemazione a diversi giocatori che non faranno parte del progetto tecnico di Stefano Pioli, e che in un certo senso bloccano la possibile chiusura di qualche acquisto. Soprattutto in attacco, dove la dirigenza viola conta di piazzare almeno un colpo da qui alla fine del mercato. Ma prima avrà necessariamente bisogno di snellire la propria rosa. Anche e soprattutto in termini economici, visto che buona parte del monte ingaggi è destinato a chi non rientra nei piani del club.