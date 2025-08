Sohm ufficiale alla Fiorentina: "Qui per arrivare in Champions League"

Sohm ufficiale alla Fiorentina: la nota del club

"Sohm, nato a Zurigo l'11 aprile 2001 - si legge nella nota della Fiorentina -, è cresciuto nel settore giovanile dello Zurigo, e con la maglia del Parma ha collezionato 155 presenze di cui 55 in Serie A mettendo a segno 5 gol. Il nuovo centrocampista viola ha inoltre vestito la maglia di tutte le nazionali giovanili svizzere ed ha anche disputato 2 partite con la nazionale maggiore".

Le prime parole dell'ex Parma da calciatore viola

Queste invece le prime parole di Sohm da calciatore della Fiorentina: "La mia idea e il mio obiettivo sono quelli di arrivare in Champions League - ha detto il centrocampista svizzero ai canali ufficiali del club viola - e penso che lo siano anche quelli della squadra. Non ho ancora parlato con i miei nuovi compagni, lo farò domani". Proprio nella giornata di domani (5 agosto) Sohm si aggregherà alla rosa guidata da Stefano Pioli, in questi giorni impegnata in una tournée in Inghilterra."Firenze è una città bellissima, anche il Viola Park mi piace molto e sono molto contento di essere qui", ha aggiunto Sohm che poi ha spiegato: "La serie A è un campionato molto forte, ci ho già giocato l'anno scorso, adesso voglio fare un altro step e secondo me la Fiorentina è il passo giusto per crescere. Voglio aiutare la squadra a migliorare".