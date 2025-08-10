Fiorentina, Ikoné nel mirino di Botafogo e Vasco

FIRENZE - Stefano Pioli torna dalle due settimane oltre Manica con le idee chiare. Sono scaduti i venti giorni che al tecnico della Fiorentina dovevano servire per farsi un'idea della rosa a disposizione. E quindi, di chi può far parte del suo progetto e di cosa invece manca per alzare l'asticella, concetto più volte ribadito dal suo ritorno a Firenze. Gli sforzi del mercato si concentrano adesso sul trovare un'alternativa valida davanti. Perché Pioli prosegue con l'esperimento dei tre tenori, Kean, Dzeko, Gudmundsson, ma così facendo mancano variazioni in panchina. In più il bosniaco sta mostrando difficoltà più o meno fisiologiche, visti i 39 anni sulla carta d'identità. E quindi occhi sempre su Fotis Ioannidis: un attaccante da profondità, alternativa in questo senso a Moise Kean, ma in grado anche di giocare assieme al numero venti. Il greco però costa tanto (30 milioni). Una prima punta per istinto del gol con qualità e mobilità anche da seconda punta, proprio come Cristian Shpendi (classe 2003, Cesena) altro nome che rimane nel taccuino di Pradè.

Prima le cessioni, poi gli acquisti

Tutto ruota attorno a eventuali cessioni. Ieri gli osservatori dello United (e di altre squadre di Premier) hanno visto da vicino Pietro Comuzzo, uscito poco dopo la mezz'ora di gioco all'Old Trafford per un problema allo stomaco. Il classe 2005 ha tanti estimatori. Ce n'è anche uno in Italia, il Milan, che con i soldi della cessione di Thiaw (indirizzato verso il Newcastle) potrebbe bussare alla porta della Fiorentina: la richiesta dei viola è di 35 milioni. Una cessione come quella di Comuzzo potrebbe sbloccare il mercato. Anche perché l'altra uscita che avrebbe dovuto garantire un gruzzoletto da reinvestire in affari in entrata si è bloccata: Lucas Beltran continua a essere in vendita, non ha partecipato alle ultime due amichevoli e, su di lui, l'impressione è che una valutazione - prima della società e poi di Pioli - sia stata fatta, con Pradè e Goretti che si augurano di ricevere un'offerta definitiva su un calciatore che per adesso non ha molti ammiratori se escludiamo il solito River Plate. Dopo le tre settimane di lavoro intensivo tra Viola Park e Inghilterra, anche Alessandro Bianco sembra destinato alla cessione. Tra i giocatori invece considerati sin da subito esuberi e che quindi si stanno allenando a parte da metà luglio, si muove qualcosa attorno a Jonathan Ikoné: il francese ha mercato in Brasile, dove Botafogo e Vasco da Gama hanno chiesto informazioni.

