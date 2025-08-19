Beltran riflette su Mosca: così la Fiorentina può incassare 10 milioni

FIRENZE - Due giorni per decidere. E' quanto si è preso Lucas Beltran per dare una risposta definitiva al Cska Mosca , in pressing da giorni sull'argentino che piace molto per rinforzare il reparto offensivo . I russi non hanno ancora trattato con la Fiorentina perché prima di tutto vogliono capire cosa intenda fare l' ex River Plate , dopodiché ci potrebbe essere indubbiamente un dialogo tra le parti per raggiungere l'accordo . Che a dire il vero non sarebbe così complicato da trovare, visto che Pradè e Goretti stanno facendo il possibile per liberare il Vikingo . La squadra di Mosca sarebbe pronta a garantire almeno 10 milioni di euro alla società viola. Nelle prossime ore Beltran si pronuncerà sul proprio futuro .

La strategia della Fiorentina

La Fiorentina ha assoluto bisogno di alleggerire un monte ingaggi congestionato. E' la grande priorità del club di Commisso, che piano piano sta piazzando i vari esuberi e i relativi stipendi. Per adesso se ne sono andati Christensen (fino a metà stagione), Nzola e Sottil. Per un totale di 2,9 milioni risparmiati. Ma non basta: Beltran guadagnerà 1,6 milioni di euro netti fino al 2028, e quindi 4,8 totali. L'argentino ha già rifiutato il Flamengo in questa finestra di mercato. O meglio, ha scelto di non esporsi suscitando il fastidio dei brasiliani che hanno mollato la presa virando su altri profili. Adesso però c'è un nuovo pretendente: il Cska Mosca. A breve l'epilogo della vicenda.