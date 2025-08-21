Fiorentina, Ferrari annuncia: "Il rinnovo di Kean? Siamo ai dettagli"

Fiorentina, il dg Ferrari: "Rinnovo di Kean? Siamo ai dettagli"

Dal nuovo ciclo aperto da Stefano Pioli alle scelte di mercato che stanno caratterizzando queste calde settimane estive, in attesa del campionato. Oggi si comincia dalla Conference. Parola al dg Alessandro Ferrari: "Con Pioli avevamo già avuto modo di collaborare insieme, conoscevamo la persona. Sapendo quanto era felice e contento alla prima telefonata, da lì abbiamo iniziato a dialogare per un obiettivo unico: alzare l’asticella. Questa è una bella Fiorentina perché ha una base bella importante. Abbiamo tenuto giocatori importanti come De Gea, Moise e Fagioli. Abbiamo aggiunto anche qualità. Il rinnovo di Kean? Sta benissimo con noi, siamo ormai ai dettagli. È la prima persona che ci ha fatto sapere quanto stava bene qui a Firenze. Le tentazioni sono state vere e lì siamo stati tutti bravi", ha precisato il direttore generale della Fiorentina.

Ferrari conferma l'acquisto di Piccoli: "Un altro sforzo per alzare l'asticella"

E sull'acquisto di Roberto Piccoli, ormai, non ci sono più dubbi: "Siamo vicini ad aver finito tutto. Piccoli è un altro giocatore italiano di prospettiva. È un altro sforzo della nostra società per alzare l’asticella. Altre sorprese? La squadra è già una signora squadra. In questi ultimi giorni di mercato può succedere di tutto nel bene e nel male. Già oggi comunque siamo messi molto bene. La cessione di Beltran? Con Lucas abbiamo un bellissimo rapporto perché è un ragazzo serio e un professionista perfetto. Anche lui ha maturato la voglia di cimentarsi in altre competizioni, vediamo".