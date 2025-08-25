Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Piccoli, visite mediche alla Fiorentina: l'attaccante saluta il Cagliari

Tutto pronto per il trasferimento in maglia viola del centravanti: i dettagli dell'accordo
Piccoli, visite mediche alla Fiorentina: l'attaccante saluta il Cagliari© X | @acffiorentina
1 min

Roberto Piccoli è pronto a diventare un giocatore della Fiorentina. Come documentato dal profilo X del club viola, l'attaccante, classe 2001, è arrivato Rocco B. Commisso Viola Park per sostenere le visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto.

Piccoli, i numeri col Cagliari

Piccoli saluta il Cagliari dopo una stagione con un bliancio complessivo di 41 presenze, 12 gol e 4 assist, proprio dopo lo scontro diretto la la Viola e la squadra allenata da Fabio Pisacane dal quale è stato tenuto fuori. Al Cagliari 25 milioni di euro più bonus. Un investimento che fa capire quanto la Fiorentina non reputi Piccoli una semplice alternativa a Kean.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Fiorentina

Da non perdere

Piccoli alla Fiorentina, è fattaCagliari-Fiorentina 1-1