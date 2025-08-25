Piccoli, visite mediche alla Fiorentina: l'attaccante saluta il Cagliari

Roberto Piccoli è pronto a diventare un giocatore della Fiorentina . Come documentato dal profilo X del club viola, l'attaccante, classe 2001, è arrivato Rocco B. Commisso Viola Park per sostenere le visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto.

Piccoli, i numeri col Cagliari

Piccoli saluta il Cagliari dopo una stagione con un bliancio complessivo di 41 presenze, 12 gol e 4 assist, proprio dopo lo scontro diretto la la Viola e la squadra allenata da Fabio Pisacane dal quale è stato tenuto fuori. Al Cagliari 25 milioni di euro più bonus. Un investimento che fa capire quanto la Fiorentina non reputi Piccoli una semplice alternativa a Kean.