Fiorentina, ufficiale Piccoli: ha firmato un contratto di cinque anni

Inizia la nuova avventura in Serie A per il classe 2001. Al Cagliari andranno 25 milioni di euro più bonus
Fiorentina, ufficiale Piccoli: ha firmato un contratto di cinque anni
3 min

La Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di Roberto Piccoli dal Cagliari. L'attaccante ha svolto oggi le visite mediche al Rocco B. Commisso Viola Park di Firenze, il nuovissimo centro sportivo della Viola, e sempre in giornata ha firmato un quinquennale con i toscani, che per averlo hanno messo sul piatto 25 milioni di euro più bonus.

Le parole di Piccoli

Subito dopo la firma Piccoli ha espresso tutta la sua felicità per il trasferimento: "Sono contentissimo, arrivo in una società di grande spessore, con una grandissima ambizione, ci sono tutti i mezzi per fare un bel campionato e una splendida stagione - ha raccontato il nuovo acquisto -. Le strutture del Viola Park sono ottime, si può lavorare più che bene qua. Dobbiamo solamente spingere forte giorno per giorno e lavorare con grinta e cattiveria. Conosco bene Pongracic visto che abbiamo giocato insieme, ho anche parlato con lui, poi lo farò con tutti gli altri. Mi piace spingere molto forte, attaccare la profondità , fare più gol possibili per aiutare la squadra e diciamo che in contesti caldi mi gaso e mi motivo ancora di più".

Il rinforzo offensivo per Pioli

La prima punta classe 2001 andrà a rinforzare il reparto offensivo della Fiorentina, che oltre la permanenza di Kean poteva già contare sull'esperienza di Edin Dzeko. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Cagliari, Pioli aveva aggirato le domande su Piccoli, rifiutandosi di parlare di un giocatore non ancora tesserato dal club. Adesso però è arrivata l'ufficialità e l'ex tecnico dell'Al Nassr potrà fare affidamento su un nuovo attaccante che lo scorso anno ha messo a segno 10 gol in 37 presenze proprio con il Cagliari.

