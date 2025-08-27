Lindelof respinge l'Everton e vuole la Fiorentina

Sono ripresi i contatti con Hans Nicolussi Caviglia , che la Fiorentina vorrebbe prelevare per rinforzare il centrocampo. I dirigenti viola sono entrati nella fase calda della trattativa, e stanno cercando di convincere il Venezia ad abbassare la richiesta di 10-12 milioni . I lagunari, inamovibili, fanno leva sulla durata del contratto che è ancora molto lunga: fino al giugno del 2029. La società viola proverà a limare le distanze anche grazie all’aiuto di Alessandro Lucci, procuratore di Nicolussi Caviglia nonché di Kean, Dzeko e Piccoli. A ore sono attesi sviluppi concreti sulla trattativa per il centrocampista.

Fortini resta alla Fiorentina: la decisione

La Fiorentina ha deciso: Niccolò Fortini farà parte della rosa di Stefano Pioli. Ieri pomeriggio, al Viola Park, c’è stato l’incontro chiarificatore con gli agenti del ragazzo che ha deliberato la sua permanenza in veste, però, di vice Gosens. L’ex Juve Stabia giocherà a sinistra e non a destra, prendendo dunque il posto di Fabiano Parisi. Che a sua volta rinnoverà il contratto di un anno, quindi fino al giugno del 2029. Evidentemente questa mossa permetterà al club di Rocco Commisso di avere più forza in ambito di mercato, visto che il classe 2000 potrebbe doversi trovare una nuova sistemazione entro la fine della sessione estiva.

Fiorentina su Lamptey: si tratta con il Brighton

L’alternativa a Dodo è già pronta. Si tratta di Tariq Lamptey del Brighton con cui la Fiorentina è molto avanti. Gli inglesi chiedono una cifra vicina ai 10 milioni, Pradè e Goretti sono pronti ad accelerare. Lamptey potrebbe arrivare a titolo definitivo anche perché in scadenza col Brighton nel 2026. A ore è atteso lo sprint della dirigenza viola. Che continua a lavorare sulle uscite. Un occhio di riguardo va ad Amir Richardson, che è considerato un esubero. Se arriveranno offerte interessanti, i suoi procuratori le prenderanno in considerazione. Stesso discorso per Alessandro Bianco che vorrebbe trovare più continuità. Niente di nuovo sul fronte Lucas Beltran: l'argentino è ancora in attesa del River Plate, il cui allenatore Marcelo Gallardo ha indicato il suo nome per completare il reparto offensivo.