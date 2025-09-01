Fiorentina, ufficiale Lamptey: il comunicato e il numero di maglia

La Fiorentina ufficializza l'acquisto di Tariq Lamptey, ultimo colpo di mercato del club viola. Il difensore, che dopo aver indossato la maglia dell'Inghilterra nelle nazionali giovanili, ha poi scelto di difendere i colori del Ghana, arriva a titolo definitivo dal Brighton e completerà il reparto arretrato della squadra di Stefano Pioli. Ha scelto la maglia numero 48.