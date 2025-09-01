Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Fiorentina, ufficiale Lamptey: il comunicato e il numero di maglia

Il club viola ha ufficializzato l'acquisto del difensore: arriva dal Brighton
Fiorentina, ufficiale Lamptey: il comunicato e il numero di maglia© Sito ufficiale Fiorentina
1 min

La Fiorentina ufficializza l'acquisto di Tariq Lamptey, ultimo colpo di mercato del club viola. Il difensore, che dopo aver indossato la maglia dell'Inghilterra nelle nazionali giovanili, ha poi scelto di difendere i colori del Ghana, arriva a titolo definitivo dal Brighton e completerà il reparto arretrato della squadra di Stefano Pioli. Ha scelto la maglia numero 48.

Lamptey alla Fiorentina, il comunicato ufficiale

"ACF Fiorentina - il comunicato del club -  comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tariq Lamptey dal Brighton & Hove Albion F.C. Lamptey, nato ad Hillingdon (UK) il 30 settembre 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea mentre, nelle ultime cinque stagioni, con la maglia del Brighton, ha collezionato 122 presenze tra Premier League, Europa League, FA Cup ed EFL Cup mettendo a segno 5 gol e fornendo 12 assist. Il nuovo calciatore viola vanta, inoltre, 11 presenze con la Nazionale maggiore del Ghana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

