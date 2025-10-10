Fiorentina-Dodo: prove di disgelo. In agenda un incontro per il rinnovo

Prove di disgelo tra la Fiorentina e i procuratori di Dodo . Nelle scorse ore ci sono stati dei primi contatti chiarificatori tra le parti, cosa che non accadeva da mesi. Ricordiamo infatti che la dirigenza viola e l’entourage del terzino brasiliano avevano praticamente tagliato i rapporti a inizio anno, vivendo un forte distacco che si è trascinato fino agli ultimi giorni. A desso, però, qualcosa è cambiato: si è riaccesa la luce dopo tanto tempo. Non sembrava impossibile ma certamente molto difficile, tant'è vero che in estate l'ex Shakhtar Donetsk ha pensato di andarsene, sennonché le squadre più interessate - Barcellona e Milan - non si sono mai fatte avanti concretamente.

Dodo, il rinnovo con la Fiorentina

Nel dicembre del 2024 la Fiorentina pensava di aver accontentato Dodo e addirittura si considerava a un passo dal prolungamento. Tuttavia il giocatore, dopo essersi confrontato con i suoi agenti, fece intendere a Pradè e Goretti di ritenersi quasi offeso dalla loro proposta economica. Dalle due campane trapelavano versioni contrastanti: secondo la dirigenza viola i procuratori del classe ’98 giocavano al rialzo con le commissioni, mentre da parte di Dodo si faceva passare il messaggio che l’incremento dell’ingaggio gli sarebbe stato garantito a partire dalla scadenza attuale (giugno 2027). Tutto ciò ha portato a mesi di incomprensioni, malumori, frecciate. Il quadro attuale invece racconta di un clima sensibilmente più sereno, con i protagonisti del malinteso che si sono spiegati l’un l’altro precisando le proprie istanze. Al punto che nelle prossime settimane è previsto un incontro faccia a faccia per discutere del rinnovo in questione. Dieci mesi fa si parlava di un prolungamento biennale con opzione per la terza stagione, quindi potenzialmente fino al giugno del 2030. Non è ancora dato sapere se le date siano le stesse, sta di fatto che gli interessati hanno finalmente ricominciato a dialogare.

Stagione no

Anche per raddrizzare un inizio stagione insoddisfacente, tanto da parte della squadra quanto di Dodo. Il suo rendimento è stato tutt’altro che positivo e forse una piccola parte di tante insufficienze è imputabile anche alla negatività che caratterizzava il suo rapporto con la Fiorentina. Nonostante i sorrisi e gli allenamenti sereni, avvertiva un senso di inquietudine, specie se si tiene conto dell’attaccamento che ha sempre manifestato nei confronti del club. Il peggio potrebbe però essere passato: l’augurio dei tifosi viola è che l’esterno brasiliano torni a creare pericoli sulla fascia destra sfoderando traversoni e assist per un comparto attaccanti finora piuttosto sterile.

Nuova era

Forse Dodo si riferiva proprio al processo di distensione quando nei giorni scorsi ha postato sul suo profilo Instagram l’ennesimo messaggio allusivo: «Un giorno guarderai indietro e scoprirai che i problemi erano in realtà i passi che ti hanno portato alla vittoria». È l'auspicio di tutti. Le polemiche fanno parte del passato, oggi quello che conta è remare tutti nella stessa direzione per uscire dal periodo difficile in cui è incappata la Fiorentina che, per ora, non è stata capace di festeggiare i primi tre punti in campionato. Il rinnovo di uno dei suoi senatori, Dodo, potrebbe già essere una prima buona notizia.