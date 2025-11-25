Incontro Dodo-Fiorentina per il rinnovo: cifre e dettagli della nuova offerta

FIRENZE - Dodo -Fiorentina, procede l’operazione rinnovo. Nelle scorse ore c’è stato un vertice, faccia a faccia, tra i procuratori del brasiliano e i dirigenti viola per confrontarsi sul tema del prolungamento contrattuale . L’incontro è stato molto positivo, al punto che il manager Giuliano Bertolucci ha manifestato la volontà di continuare l'avventura a Firenze aprendo alla trattativa con il club. Per la prima volta dopo tanto tempo, le parti si sono aggiornate fisicamente. Senza alcun filtro. Un elemento fondamentale che conferma la ritrovata fiducia a fronte di mesi difficili e segnati dalle incomprensioni.

L'offerta della Fiorentina

La Fiorentina ha messo sul piatto un’offerta vicina ai 2 milioni di euro netti a stagione, consapevole di poter contare sugli sgravi fiscali garantiti dal Decreto Crescita. Quanto alla durata dell’accordo, il direttore sportivo Roberto Goretti ha proposto a Dodo di estendere la scadenza attuale dal 2027 al 2029, con opzione per il 2030 legata al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali. Al quartier generale del Viola Park hanno le idee molto chiare: vogliono fare il possibile per convincere l'ex Shakhtar Donetsk a mettere finalmente nero su bianco il suo nuovo accordo contrattuale. Dallo scorso gennaio, fino a poche settimane fa, il rapporto tra la Fiorentina e l'entourage di Dodo non è stato idilliaco. Tutt'altro. Al punto che i viola avevano fissato il prezzo del calciatore per esaudire la sua volontà di andarsene nel momento in cui qualcuno avesse formulato un'offerta: 30 milioni di euro per chi si fosse palesato al Viola Park. Alla fine non si è fatto avanti nessuno. I primi di ottobre è iniziata l'opera di disgelo dell’allora ds Pradè. Dialoghi riavviati, e buone sensazioni. Poi le dimissioni dello stesso direttore sportivo, seguite da un periodo di stallo.

La strategia e l'infortunio

E alla fine l'incontro a quattr'occhi che ha rasserenato tutti, nell'ottica di proseguire l'azione diplomatica di Pradè e di trovare un'intesa davvero convincente. Dodo ha sempre cullato il sogno di legarsi a Firenze, città che ama e che ha dato i natali ai suoi figli. L'aria di profonda distensione legittima un certo ottimismo. Nelle prossime settimane è atteso un nuovo confronto tra le parti per capire le reali intenzioni del ragazzo, così da entrare nel vivo della trattativa nel segno della buona volontà e della stima reciproca. Intanto il primo passo è stato fatto. In tutto questo Dodo ha lasciato i tifosi col fiato sospeso sabato sera, quando è uscito dal campo malconcio. Il primo report ufficiale racconta di un risentimento ai flessori della coscia destra. A ore è atteso un comunicato della Fiorentina che faccia ulteriore chiarezza sulle sue condizioni, ma da Bagno a Ripoli non filtrano impressioni positive. È possibile che il classe '98 debba saltare la sfida di giovedì sera, in Conference League, contro l'Aek Atene. Nel caso, il tecnico Paolo Vanoli prenderà tutte le contromisure in suo possesso. Vedremo. Presumibilmente oggi sarà tutto più chiaro.