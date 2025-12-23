Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
Fiorentina, Richardson chiede la cessione: "Voglio andare al Nizza"

Fiorentina, Richardson chiede la cessione: "Voglio andare al Nizza"

Il centrocampista rompe gli indugi: "Preferisco lasciare Firenze a gennaio"
1 min

"Agli occhi del club non sono più lo stesso giocatore di prima. Quindi preferisco andarmene a gennaio". Amir Richardson rompe gli indugi. Il centrocampista della Fiorentina chiede ufficialmente la cessione: "In tutta trasparenza, ho avuto momenti complicati fuori dal campo ma in campo, sono stato bravo negli ultimi mesi. Confesso di non aver compreso appieno il mio destino", ha detto ai microfoni de L'Equipe.

Richardson: "Il Nizza è la mia priorità"

Richardson ripercorre le tappe di questa stagione: "L'ex allenatore Stefano Pioli mi ha detto che contava su di me, il club non voleva lasciarmi andare, tranne che a fine agosto. Ma poi non ho quasi mai giocato. E' come se non fossi più lo stesso giocatore ai loro occhi. Quindi, onestamente, preferisco andarmene questo inverno". Nessun dubbio sulla destinazione preferita: "Il Nizza. Sono cresciuto li, dove ancora vive mia madre. So che la squadra sta attraversando un periodo difficile, ma resta un club molto valido in Ligue 1. I momenti difficili capitano a tutti. Il Nizza è chiaramente la mia priorità".

