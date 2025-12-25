Rivoluzione Fiorentina, Paratici pronto a cambiare tutto: chi entra e chi esce a gennaio

Il mercato invernale è alle porte: aprirà il 2 gennaio e chiuderà il 2 febbraio. La Fiorentina non ha problemi di operazioni bloccate , come al contrario si vociferava in tempi non sospetti. Libertà assoluta, nessun vincolo dalla Commissione Federale della Figc. Gli unici conti che dovrà fare sono i propri, visto che ha registrato un passivo di 60 milioni nell'ultima campagna estiva. A meno di eventuali prestiti, bisognerà cedere per comprare (Comuzzo potrebbe portare un gruzzolo). Fabio Paratici, che ha chiesto il via libera al Tottenham entro inizio gennaio, ragionerà ad ampio raggio e scandaglierà il mercato estero. Soprattutto quello inglese, ambiente che conosce bene considerati i precedenti.

I colpi della Fiorentina

Ecco perché Diego Coppola rappresenta più di un'idea. I viola hanno già avuto dei contatti col difensore del Brighton. E occhio alla suggestione Radu Dragusin, chiesto un mese fa al Tottenham senza successo. Chissà che non torni di moda con Paratici, proprio per l'attuale volontà degli Spurs di privarsene: l'ostacolo è la situazione drammatica in cui versa la Fiorentina, ma il dirigente ex Juve potrebbe fargli cambiare idea prospettandogli un progetto a lungo termine. Il Chelsea continua a proporre Axel Disasi, fuori rosa, ma ha esaurito le caselle per liberare i prestiti. Mentre nell'ottica di rinforzare la fascia resta il nome di Jeremie Boga in uscita dal Nizza, che peraltro ha alzato in pressing su un giocatore della Fiorentina.

Le cessioni della Fiorentina

Si tratta di Amir Richardson che ha chiesto la cessione: «Preferisco andarmene in inverno», le sue parole a L’Equipe. Il motivo è presto detto: «Pioli contava su di me a parole, il club non voleva lasciarmi andare. Ma poi non ho quasi mai giocato». Il Nizza, squadra della sua città di nascita, è una destinazione graditissima: «È il mio posto preferito e resta la mia priorità», conclude. I francesi sono molto avanti e potrebbero proporre un’operazione in prestito, magari con opzione. Da tenere d’occhio pure il Siviglia che in estate si era fatto avanti, al pari dell’Hellas Verona che però non aveva entusiasmato il classe 2002.

Kean è incedibile

La linea della Fiorentina è che Moise Kean rimarrà a Firenze a ogni costo. Fa parte della categoria “incedibili”. Non Edin Dzeko, per il quale la società viola è in cerca di una sistemazione. L’ex Roma deve trovare un club che possa permettersi il suo ingaggio (guadagna 1,8 milioni netti più bonus). Ecco perché i suoi agenti esploreranno il mercato internazionale. Fabio Paratici avrà il suo bel da farsi anche sul fronte Albert Gudmundsson, che è sotto esame: la dirigenza ne valuterà atteggiamento e prestazioni entro la metà di gennaio. E poi deciderà se confermarlo o meno. Infine Tommaso Martinelli ambisce a giocare di più: a gennaio può partire.