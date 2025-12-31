Fiorentina, Dodo resta ma Comuzzo è sacrificabile: le mosse in entrata e in uscita

FIRENZE - C'è da credere che a gennaio la difesa della Fiorentina non verrà esentata da modifiche, e anche profonde se necessario. Ma non sarà Dodo il sacrificato di turno . Il brasiliano classe 1998 resterà ben saldo al suo posto nonostante le incomprensioni dell’ultimo anno con la società viola. Il contratto del giocatore è valido ancora fino al giugno del 2027 , e ad oggi non ci sono elementi che preludano a una sua partenza nella finestra di mercato invernale. D’altra parte ancora nessuna novità sul fronte rinnovo nonostante ormai oltre un mese fa il dg Ferrari facesse sapere: «Con Dodo speriamo di trovare la quadra in fretta». Sarà in ogni caso uno dei riferimenti dei prossimi mesi: Vanoli potrà contare su di lui sulla fascia destra. Ma servirà il miglior Dodo per trascinare una squadra nettamente in difficoltà e all'evidenza sfiduciata. È il momento di attivarsi per scongiurare il pericolo della retrocessione . Non c'è più tempo.

Fiorentina, occhio a Becao

Circolano diversi nomi interessanti attorno alla Fiorentina, tra cui quello di Rodrigo Becao che è un profilo da tenere presente. Classe 1996 e con un passato in Serie A all’Udinese, il suo contratto con il Fenerbahce scadrà nel giugno del 2028, e i gialloblù ne fanno una valutazione di circa 5 milioni. L’ingaggio non sarebbe un problema visto che guadagna 1 milione di euro netti a stagione. Sarebbe eventualmente un’operazione di rilancio, considerando che un anno fa il calciatore si era rotto il crociato. Potrebbe trasferirsi in prestito secco a Firenze per poi tornare in Turchia a giugno. Alto un metro e novantuno, aggiungerebbe fisicità a una difesa leggera e precaria come non mai in questi quattro mesi tra campionato e Conference League.