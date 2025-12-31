Fiorentina, Dodo resta ma Comuzzo è sacrificabile: le mosse in entrata e in uscita
FIRENZE - C'è da credere che a gennaio la difesa della Fiorentina non verrà esentata da modifiche, e anche profonde se necessario. Ma non sarà Dodo il sacrificato di turno. Il brasiliano classe 1998 resterà ben saldo al suo posto nonostante le incomprensioni dell’ultimo anno con la società viola. Il contratto del giocatore è valido ancora fino al giugno del 2027, e ad oggi non ci sono elementi che preludano a una sua partenza nella finestra di mercato invernale. D’altra parte ancora nessuna novità sul fronte rinnovo nonostante ormai oltre un mese fa il dg Ferrari facesse sapere: «Con Dodo speriamo di trovare la quadra in fretta». Sarà in ogni caso uno dei riferimenti dei prossimi mesi: Vanoli potrà contare su di lui sulla fascia destra. Ma servirà il miglior Dodo per trascinare una squadra nettamente in difficoltà e all'evidenza sfiduciata. È il momento di attivarsi per scongiurare il pericolo della retrocessione. Non c'è più tempo.
Fiorentina, occhio a Becao
Circolano diversi nomi interessanti attorno alla Fiorentina, tra cui quello di Rodrigo Becao che è un profilo da tenere presente. Classe 1996 e con un passato in Serie A all’Udinese, il suo contratto con il Fenerbahce scadrà nel giugno del 2028, e i gialloblù ne fanno una valutazione di circa 5 milioni. L’ingaggio non sarebbe un problema visto che guadagna 1 milione di euro netti a stagione. Sarebbe eventualmente un’operazione di rilancio, considerando che un anno fa il calciatore si era rotto il crociato. Potrebbe trasferirsi in prestito secco a Firenze per poi tornare in Turchia a giugno. Alto un metro e novantuno, aggiungerebbe fisicità a una difesa leggera e precaria come non mai in questi quattro mesi tra campionato e Conference League.
Fiorentina, l'altra idea in difesa
Un profilo più che gradito è quello di Diego Coppola. Ventidue anni e di proprietà del Brighton, Coppola ha giocato nell’Hellas Verona fino alla scorsa estate per poi trasferirsi in Premier League dove non sta trovando grande spazio: 4 presenze su 19, per adesso, in campionato. Un totale di 107 minuti nella massima divisione inglese. Tanta panchina per il difensore che a giugno ha firmato un contratto di cinque anni coi biancoblù i quali chiederebbero almeno 15 milioni per un potenziale prestito con opzione. I primi contatti ci sono stati, da capire se la cosa potrà concretizzarsi. Sullo sfondo rimane Diogo Leite, il cui contratto con l’Union Berlino scadrà il prossimo giugno. Ecco perché il suo innesto sarebbe economicamente accessibile.
Fiorentina, fattore denaro
Se la Fiorentina volesse monetizzare potrebbe cedere Pietro Comuzzo. Come abbiamo ribadito più volte, libertà assoluta, nessun vincolo dalla Commissione Federale della Figc, ma i dirigenti di Rocco Commisso dovranno comunque far quadrare i conti dopo il passivo registrato in estate. Peraltro in quel periodo Comuzzo era stato cercato dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi con una proposta da 40 milioni di euro complessivi, e poco dopo dall’Atalanta che aveva offerto 25 milioni a fine mercato. Sempre la Dea è proprietaria dei cartellini di Lazar Samardzic e Marco Brescianini, sondati dai viola nelle ultime ore per rinforzare il centrocampo. Per entrambi c’è la concorrenza della Lazio.
FIRENZE - C'è da credere che a gennaio la difesa della Fiorentina non verrà esentata da modifiche, e anche profonde se necessario. Ma non sarà Dodo il sacrificato di turno. Il brasiliano classe 1998 resterà ben saldo al suo posto nonostante le incomprensioni dell’ultimo anno con la società viola. Il contratto del giocatore è valido ancora fino al giugno del 2027, e ad oggi non ci sono elementi che preludano a una sua partenza nella finestra di mercato invernale. D’altra parte ancora nessuna novità sul fronte rinnovo nonostante ormai oltre un mese fa il dg Ferrari facesse sapere: «Con Dodo speriamo di trovare la quadra in fretta». Sarà in ogni caso uno dei riferimenti dei prossimi mesi: Vanoli potrà contare su di lui sulla fascia destra. Ma servirà il miglior Dodo per trascinare una squadra nettamente in difficoltà e all'evidenza sfiduciata. È il momento di attivarsi per scongiurare il pericolo della retrocessione. Non c'è più tempo.
Fiorentina, occhio a Becao
Circolano diversi nomi interessanti attorno alla Fiorentina, tra cui quello di Rodrigo Becao che è un profilo da tenere presente. Classe 1996 e con un passato in Serie A all’Udinese, il suo contratto con il Fenerbahce scadrà nel giugno del 2028, e i gialloblù ne fanno una valutazione di circa 5 milioni. L’ingaggio non sarebbe un problema visto che guadagna 1 milione di euro netti a stagione. Sarebbe eventualmente un’operazione di rilancio, considerando che un anno fa il calciatore si era rotto il crociato. Potrebbe trasferirsi in prestito secco a Firenze per poi tornare in Turchia a giugno. Alto un metro e novantuno, aggiungerebbe fisicità a una difesa leggera e precaria come non mai in questi quattro mesi tra campionato e Conference League.