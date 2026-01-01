Corriere dello Sport.it
giovedì 1 gennaio 2026
Solomon primo acquisto della Fiorentina, chiusura a un passo: i dettagli

L'era Paratici si aprirà con l'arrivo del 26enne esterno israeliano, di proprietà dal Tottenham ma reduce dal prestito al Villarreal: la formula dell'operazione
FIRENZE - L'era di Fabio Paratici alla Fiorentina sta per iniziare e il primo rinforzo per una squadra che è chiamata a risalire la classifica dall'ultima posto arriverà proprio dal Tottenham, club che l'ex dirigente della Juve ha deciso di lasciare per accettare la sfida viola.

Solomon alla Fiorentina: operazione in chiusura

Si tratta di Manor Solomon, esterno israeliano classe 1999 (48 presenze e 8 gol con la sua nazionale) di proprietà del club londinese ma reduce dal prestito agli spagnoli del Villarreal, con i quali ha trovato poco spazio (11 presenze con un gol e 4 assist nelle varie competizioni). Al Tottenham è arrivato nel 2023 dopo l'esperienza con gli ucraini dello Shaktar Donetsk (in Inghilterra invece ha vestito anche le maglie di Fulham e Leeds), ora Paratici è pronto a portarlo alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Mancano solo i dettagli per la chiusura della trattativa: nelle prossime ore Solomon sbarcherà al 'Viola Park'.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Fiorentina

Fiorentina, il Capodanno più bruttoParatici ha le idee chiare

