Fiorentina, Solomon affare fatto: il primo rinforzo è in città per le visite mediche 

La missione salvezza della Fiorentina passa anche dal mercato di gennaio. Il primo colpo era in canna, ma adesso è realtà. E' atterrato verso le ore 12 di oggi, all'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, il neo acquisto viola Manor Solomon. L'esterno offensivo classe '99 israeliano arriva in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham (quota fissata a 10 milioni di euro). Adesso si sottoporrà alle visite mediche di rito, firmerà il contratto e poi si metterà a disposizione di Vanoli al Viola Park.