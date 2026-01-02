Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 2 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fiorentina, Solomon affare fatto: il primo rinforzo è in città per le visite mediche 

Il giocatore, di proprietà del Tottenham, arriva con la formula del prestito con diritto di riscatt: i dettagli
2 min
TagsSolomonFiorentina

La missione salvezza della Fiorentina passa anche dal mercato di gennaio. Il primo colpo era in canna, ma adesso è realtà. E' atterrato verso le ore 12 di oggi, all'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, il neo acquisto viola Manor Solomon. L'esterno offensivo classe '99 israeliano arriva in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham (quota fissata a 10 milioni di euro). Adesso si sottoporrà alle visite mediche di rito, firmerà il contratto e poi si metterà a disposizione di Vanoli al Viola Park. 

Salomon, la mossa di Paratici 

L'arrivo di Solomon in viola è la prima mossa in chiave calciomercato di Fabio Paratici, in attesa che quest'ultimo diventi ufficialmente un nuovo dirigente della Fiorentina. Ancora non si sa se l'ex Tottenham sarà convocato per la sfida contro la Cremonese, in programma domenica al Franchi.  

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Fiorentina

Da non perdere

La Fiorentina blinda VanoliSolomon a un passo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS