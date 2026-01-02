Fiorentina, Solomon affare fatto: il primo rinforzo è in città per le visite mediche
La missione salvezza della Fiorentina passa anche dal mercato di gennaio. Il primo colpo era in canna, ma adesso è realtà. E' atterrato verso le ore 12 di oggi, all'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, il neo acquisto viola Manor Solomon. L'esterno offensivo classe '99 israeliano arriva in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham (quota fissata a 10 milioni di euro). Adesso si sottoporrà alle visite mediche di rito, firmerà il contratto e poi si metterà a disposizione di Vanoli al Viola Park.
Salomon, la mossa di Paratici
L'arrivo di Solomon in viola è la prima mossa in chiave calciomercato di Fabio Paratici, in attesa che quest'ultimo diventi ufficialmente un nuovo dirigente della Fiorentina. Ancora non si sa se l'ex Tottenham sarà convocato per la sfida contro la Cremonese, in programma domenica al Franchi.