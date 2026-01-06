La Fiorentina in pressing per Baldanzi: Paratici al lavoro anche per Dragusin

A proposito di Paratici , servirà ancora un po’ di pazienza per accoglierlo a Firenze : 3-4 giorni per definire la situazione, e poi sarà a tutti gli effetti un dirigente viola . Non che il ritardo attuale complichi nulla, il dirigente è al lavoro dall’ Inghilterra . Ha orchestrato l’operazione Manor Solomon e sta lavorando sugli altri fronti, assieme ai suoi collaboratori tra cui, ovviamente, Roberto Goretti . Non solo Dragusin per la difesa: restano d’attualità alcuni profili valutati di recente, come Rodrigo Becao del Fenerbahce e Diego Coppola del Brighton . Il primo risulterebbe più semplice per via dei costi contenuti. Sta di fatto che la Fiorentina vuole rinforzare la difesa, specie in caso di uscite.

Fiorentina, occhi sull'esterno

L’idea dei viola è di insistere sul 4-3-2-1, puntando sugli esterni. Quindi all’arrivo di Solomon si aggiungerebbe quello di un altro giocatore da schierare sulla fascia. Da tenere presente Jeremie Boga che ha chiesto la cessione al Nizza, ma pure Benjamin Dominguez del Bologna. Quello dell’argentino è un profilo gradito alla Fiorentina, peraltro il ragazzo vorrebbe scendere in campo più continuativamente di quanto fatto in rossoblù. Si può fare a fronte dell’offerta giusta: il classe 2003 è uno dei calciatori considerati cedibili dal Bologna.

Le idee per il centrocampo

Un giocatore seguito dalla dirigenza viola è Marco Brescianini, classe 2000 che l’Atalanta è disposta a lasciar partire. Più complicato l’altro nerazzurro Lazar Samardzic (sostanzialmente per ragioni economiche). Brescianini può fare al caso della Fiorentina che è pronta a salutare Hans Nicolussi Caviglia. Altro centrocampista in odore di addio è Amir Richardson, che sta dialogando col Nizza come sua priorità. Infine oggi è il giorno di Tommaso Martinelli alla Sampdoria. Il portiere classe 2006 si trasferirà a Genova in prestito secco fino a giugno.