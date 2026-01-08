Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 8 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fiorentina, è fatta per Brescianini: arriva dall'Atalanta in prestito, tutte le cifre dell'operazione

Secondo colpo per il nuovo ds viola Fabio Paratici: il classe 2000 sarà in giornata a Firenze per le visite mediche e la firma sul contratto
2 min
TagsbrescianiniFiorentinaatalanta

La Fiorentina, con il nuovo ds Fabio Paratici, è scatenata sul mercato. Il club viola è piombato su Baldanzi e Dragusin per rinforzare la squadra di Vanoli, ma intanto ha chiuso un altro colpo a centrocampo: si tratta di Marco Brescianini, in arrivo dall'Atalanta.

Fiorentina, Brescianini è il secondo colpo sul mercato

Dopo aver chiuso il primo colpo Solom e aver messo nel mirino tanti nuovi innesti, il classe 2000 dell’Atalanta è il secondo rinforzo dal mercato. Brescianini arriva a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di salvezza a fine stagione. Il costo dell'operazione è di circa 12 milioni di euro.

Brescianini atteso a Firenze per le visite mediche

Dall'esonero di Juric e con l'arrivo di Palladino, il giovane centrocampista azzurro ha raccolto solo 21 minuti giocati in 9 partite. Con la Fiorentina avrà la chance di guadagnarsi un posto nel centrocampo di Vanoli. Brescianini è atteso già in giornata a Firenze per svolgere le visite mediche e firmare il suo primo contratto con la Fiorentina.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Fiorentina

Da non perdere

La Fiorentina in pressing per BaldanziFiorentina, il primo colpo è Solomon

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS