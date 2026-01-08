La Fiorentina , con il nuovo ds Fabio Paratici , è scatenata sul mercato . Il club viola è piombato su Baldanzi e Dragusin per rinforzare la squadra di Vanoli, ma intanto ha chiuso un altro colpo a centrocampo: si tratta di Marco Brescianini , in arrivo dall'Atalanta.

Fiorentina, Brescianini è il secondo colpo sul mercato

Dopo aver chiuso il primo colpo Solom e aver messo nel mirino tanti nuovi innesti, il classe 2000 dell’Atalanta è il secondo rinforzo dal mercato. Brescianini arriva a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di salvezza a fine stagione. Il costo dell'operazione è di circa 12 milioni di euro.

Brescianini atteso a Firenze per le visite mediche

Dall'esonero di Juric e con l'arrivo di Palladino, il giovane centrocampista azzurro ha raccolto solo 21 minuti giocati in 9 partite. Con la Fiorentina avrà la chance di guadagnarsi un posto nel centrocampo di Vanoli. Brescianini è atteso già in giornata a Firenze per svolgere le visite mediche e firmare il suo primo contratto con la Fiorentina.