Chi è Salinardi, il baby bomber che ha stregato l’Argentina e piace alla Fiorentina

FIRENZE - La Fiorentina pensa anche al futuro. E scandaglia, come da tradizione, il mercato argentino: la voce che arriva dall'altra parte dell'Oceano, e che trova conferma anche qui, riguarda Branco Salinardi, attaccante classe 2007 del San Lorenzo. Punta centrale di un metro e ottanta di altezza, 11 presenze in prima squadra e una rete nel campionato argentino, Salinardi ha diversi estimatori in Europa e possiede anche il passaporto italiano.