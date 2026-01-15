Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Chi è Salinardi, il baby bomber che ha stregato l’Argentina e piace alla Fiorentina© Instagram bransalinardi_

Chi è Salinardi, il baby bomber che ha stregato l’Argentina e piace alla Fiorentina

I viola pensano anche al futuro: nel mirino il 18enne del San Lorenzo, che naviga in cattive acque...
Alessandro Di Nardo
1 min
salinardiFiorentinaargentina

FIRENZE - La Fiorentina pensa anche al futuro. E scandaglia, come da tradizione, il mercato argentino: la voce che arriva dall'altra parte dell'Oceano, e che trova conferma anche qui, riguarda Branco Salinardi, attaccante classe 2007 del San Lorenzo. Punta centrale di un metro e ottanta di altezza, 11 presenze in prima squadra e una rete nel campionato argentino, Salinardi ha diversi estimatori in Europa e possiede anche il passaporto italiano.

La crisi del San Lorenzo

Per la complicatissima situazione finanziaria del San Lorenzo in questo momento è difficile finalizzare una trattativa (mancano dirigenti con poteri di firma sulle operazioni). L'operazione non si può concretizzare quindi nell'immediato, anche se Los Cuervos, proprio per le difficoltà societarie, hanno bisogno di vendere e il calciatore è in scadenza a dicembre 2026. 

