Dalla Germania: "Dzeko pronto a firmare per una squadra di seconda serie tedesca"

Dalla Germania arrivano conferme sempre più insistenti sul futuro di Edin Dzeko . L’attaccante bosniaco sarebbe infatti a un passo dallo Schalke 04 , attuale capolista della Zweite Bundesliga . Secondo quanto riferiscono i principali media tedeschi, il 39enne avrebbe scelto di proseguire la propria carriera a Gelsenkirchen, accettando un accordo fino al termine della stagione. Per rendere possibile il trasferimento, Dzeko dovrebbe rescindere in anticipo il contratto che lo lega alla Fiorentina , in scadenza a fine annata.

Dzeko allo Schalke nelle prossime ore? In Germania sono sicuri

L’ex centravanti di Manchester City, Roma, Inter e Wolfsburg ha trovato finora poco spazio in Serie A con la maglia viola, maturando così la decisione di cambiare aria. L’intesa con lo Schalke prevederebbe uno stipendio fortemente legato alle prestazioni, con bonus significativi in caso di promozione nella massima serie. Secondo la Bild, restano da sistemare solo gli ultimi dettagli tra le parti. Le indiscrezioni raccontano inoltre che lo stesso Dzeko avrebbe avviato i contatti già nel mese di dicembre, scegliendo infine il progetto Schalke nonostante l’interesse di società economicamente più solide. Non è escluso che l’attaccante possa essere già a disposizione per la prossima gara di campionato contro il Kaiserslautern, in programma domenica.