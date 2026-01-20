Corriere dello Sport.it
martedì 20 gennaio 2026
Harrison si presenta: "Fiorentina, voglio vincere e risalire la classifica" 

Il nuovo acquisto arrivato dal Leeds: "È un posto bellissimo qui e io sono entusiasta di iniziare. Sono molto emozionato"
3 min
TagsFiorentinaHarrison

Il terzo acquisto del mercato invernale della Fiorentina risponde al nome di Jack Harrison, arrivato a vestire la maglia gigliata con la formula del prestito e diritto di riscatto dal Leeds. "Darò tutto per questo club. Speriamo di tornare a vincere e risalire la classifica", ha detto il nuovo giocatore a disposizione di Vanoli, un rinforzo per puntare alla salvezza. 

Harrison felice per l'arrivo alla Fiorentina 

"Sono entusiasta di essere qui, ho incontrato un paio di compagni, ma sono stato impegnato soprattutto con visite mediche e tutto il resto - ha aggiunto Harrison -. È un posto bellissimo qui e io sono entusiasta di iniziare. Sono molto emozionato, questa è una nuova esperienza per me, ma ho sempre una mente aperta. È la prima volta che vengo a Firenze, sono aperto a qualsiasi suggerimento per visitare la città, ho sentito che è un posto bellissimo, molto storico e sto cercando casa, non vedo l’ora di vedere tutto". L'impatto è stato positivo: "Ho avuto un piccolo colloquio con il mister, sembra davvero una brava persona, ho sentito alcune cose sul suo lavoro sul campo, quindi sono entusiasta anche per questo. Tutti sembrano davvero gentili, sono stati molto accoglienti e disponibili". Impossibile non parlare della scomparsa del presidente Commisso: "Una triste perdita e faccio le mie condoglianze alla famiglia. Vedo cosa hanno creato qui, un qualcosa che ha acceso la passione dei tifosi. È incredibile ciò che hanno fatto per loro". Poi la promessa: "Mi metterò a lavorare sul mio italiano. Non vedo l’ora di abbracciare la cultura e tutto ciò che riguarda il club".

 

 

 

