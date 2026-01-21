Corriere dello Sport.it
Dzeko saluta la Fiorentina e va in Germania: il bosniaco atteso per le visite mediche dallo Schalke 04

Sbarcato in viola la scorsa estate, il centravanti firmerà un contratto fino a giugno con il club tedesco che cerca la promozione in Bundesliga: tutti i dettagli
2 min
Dzeko

FIRENZE - Tra le società italiane più attive nel calciomercato di gennaio c'è la Fiorentina del nuovo direttore sportivo Fabio Paratici che, dopo aver ufficializzato l'arrivo di Fabbian dal Bologna nelle ultime ore, ha praticamente definito un'operazione in uscita.

Dzeko saluta la Fiorentina e va allo Schalke 04

A lasciare Firenze sarà Edin Dzeko, atteso domani (22 gennaio) in Germania per sottoporsi alle visite mediche e accasarsi con un contratto fino a giugno allo Schalke 04 (primo nella '2. Bundesliga' e in lotta per tornare nella massima categoria). Il centravanti bosniaco (40 anni il prossimo 17 marzo) sbarcato in viola la scorsa estate, saluterà dunque la Fiorentina dopo aver totalizzato 18 presenze (11 in Serie A e 7 in Conference League) e con appena 2 reti segnate (entrambe in Europa).

 

 

 

