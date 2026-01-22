Fiorentina su Maldini: se esce Fortini tutto su Daniel

Saranno settimane di riflessione sul fronte Niccolò Fortini perché, in base alle offerte che dovessero arrivare, la Fiorentina deciderà cosa fare del terzino nato a Lucca . Il suo contratto scadrà nel 2027 e almeno per il momento non sembrano esserci i presupposti per rinnovarlo, motivo per cui la richiesta è di 15-20 milioni. Nel caso partisse, Fabiano Parisi - al momento ai box per infortunio - tornerebbe a fare il terzino e quindi la dirigenza viola dovrebbe cautelarsi comprando un altro esterno d’attacco. Piace tanto Daniel Maldini, il cui procuratore, lo stesso di Brescianini, è in ottimi rapporti col direttore sportivo Goretti. Maldini è un obiettivo dai tempi di Pradè e potrebbe tornare di moda. Ma serviranno 15 milioni di euro visto che ha ancora tre anni di contratto.

Ecco Fabbian

Nel frattempo ieri pomeriggio è stato l’ufficializzato il trasferimento di Giovanni Fabbian alla Fiorentina. Tutto confermato: prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro, condizionato al raggiungimento della salvezza. «Sono molto contento, inizia una nuova avventura per me, cercherò di mettermi subito a disposizione della squadra e del mister e di dare il massimo», le sue prime parole. Il gol di domenica scorsa al Dall’Ara, segnato proprio alla sua nuova squadra, è già alle spalle: «Sicuramente un effetto lo fa, ma ora sono qui e ho la testa qui. Mi aspetto tante nuove emozioni, conoscerò nuovi compagni e un nuovo ambiente. Sono carico e motivato». Simon Sohm ha fatto il percorso inverso. Prestito ma con diritto di riscatto, a 14 milioni. Sempre a centrocampo negli ultimi giorni è stato proposto il classe 2003 Maurits Kjaergaard del Salisburgo, ma la Fiorentina ha detto di no.

Il difensore

C’è da credere che il prossimo colpo di mercato sarà in difesa. La Fiorentina vuole garantire a Vanoli un centrale mancino, tanto più se dovesse partire Luca Ranieri il cui agente, Mario Giuffredi, ieri ha dichiarato: «C'è il mercato in corso, vediamo cosa succede». Il ragazzo è più che disposto ad andarsene, ma il club non è intenzionato a cederlo. E ha anche fatto un tentativo per il prestito con diritto di riscatto del classe 1999 Sikou Niakaté del Braga, salvo mollare la presa nel momento in cui i lusitani hanno imposto l’obbligo di ricatto. Tuttavia continua la ricerca del difensore, senza fretta e con equilibrio. Ultimamente era stato proposto Eric Dier, classe 1994 del Monaco. Paratici e Goretti hanno rifiutato.

Gli obiettivi

Per adesso resta d'attualità Diogo Leite dell'Union Berlino. Classe 1999, mancino, economicamente abbordabile. Ricordiamo che il suo accordo coi tedeschi scadrà a giugno. Se poi si verificasse un'occasione favorevole, la dirigenza viola la valuterebbe. Da tenere d'occhio la situazione di Diego Coppola, in uscita dal Brighon e in trattativa col Milan. La Fiorentina è tornata a pensarci negli ultimi giorni dopo un primo sondaggio di inizio dicembre. L'ostacolo è la formula: gli inglesi prediligono il prestito secco. Sullo sfondo pure Rodrigo Becao del Fenerbahce, col contratto in scadenza tra sei mesi. Servirà un po' di tempo per decidere la strategia migliore.