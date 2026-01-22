Dzeko lascia la Fiorentina: ufficiale il trasferimento allo Schalke 04

Dopo le voci dei giorni scorsi , ora è ufficiale: Edin Dzeko lascia la Fiorentina . Dopo due stagioni al Fenerbahce, l'attaccante bosniaco in estate era tornato in Italia con la sua terza squadra italiana, dopo Roma e Inter. Doveva essere un'alternativa valida a Moise Kean, ma il feeling con la piazza viola non è mai nato , complice il momento delicatissimo che sta attraversando la squadra in classifica. Dzeko con la Fiorentina ha segnato appena due gol, tra preliminari e Conference, in 18 partite totali. Ora è pronto per iniziare la sua nuova avventura con lo Schalke 04 .

Dzeko allo Schalke 04: il comunicato della Fiorentina

Ad annunciarlo è stata la stessa Fiorentina con un comunicato ufficiale telegrafico: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edin Dzeko all' F.C. Schalke 04". Anche in questo caso si tratta di un ritorno per Dzeko in un Paese che gli ha dato tantisssimo, la Germania. La stagione 2008/2009, nella quale ha vinto una miracolosa Bundesliga con il Wolfsburg, ha messo il suo nome sulla mappa europea. Rimane un'altra stagione con i biancoverdi, ancora da assoluto protagonista per poi passare al Manchester City. Con le stagioni in Germania costruisce la sua carriera futura, e ora vuole tornare lì per riprendersi dopo un'esperienza negativa. Non lo fa con una squadra qualunque: lo Schalke fino a qualche anno fa era tra le maggiori potenze della Bundes, facendo registrare ottimi risultati anche in Europa. Negli ultimi anni però sta facendo il saliscendi tra Bundes e 2.Bundesliga. Con Karius in porta, la squadra è al primo posto a +4 dalla seconda con una promozione diretta che sembra alla portata. L'acquisto di Dzeko vuole dare la spallata decisiva per il ritorno nella massima serie tedesca.