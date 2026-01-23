Fiorentina, adesso il difensore: Becao o Diogo Leite

Tutto fa pensare che il prossimo acquisto della Fiorentina sarà un difensore. Sistemato il centrocampo, la dirigenza viola cercherà un centrale preferibilmente mancino. Il che non significa che non siano ammesse altre opzioni. Senz’altro servirà un elemento funzionale al 4-1-4-1 di Vanoli e capace di alternare adeguatamente Comuzzo e Pongracic. Dovrà sostituire non uno bensì due giocatori: Pablo Marí e Viti. Il club rifletterà bene sul da farsi, senza peccare di impulsività e procedendo con equilibrio. Bisognerà pazientare un po' per massimizzare la resa.