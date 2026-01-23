Fiorentina, adesso il difensore: Becao o Diogo Leite
Tutto fa pensare che il prossimo acquisto della Fiorentina sarà un difensore. Sistemato il centrocampo, la dirigenza viola cercherà un centrale preferibilmente mancino. Il che non significa che non siano ammesse altre opzioni. Senz’altro servirà un elemento funzionale al 4-1-4-1 di Vanoli e capace di alternare adeguatamente Comuzzo e Pongracic. Dovrà sostituire non uno bensì due giocatori: Pablo Marí e Viti. Il club rifletterà bene sul da farsi, senza peccare di impulsività e procedendo con equilibrio. Bisognerà pazientare un po' per massimizzare la resa.
I nomi per la difesa
Sfumato Diego Coppola che si trasferirà in prestito al Paris FC (e comunque la formula non avrebbe soddisfatto la Fiorentina), restano in auge Rodrigo Becao del Fenerbahce e soprattutto Diogo Leite dell’Union Berlino. Il secondo si fa preferire per caratteristiche - è mancino - ed esborso economico, visto che il suo contratto coi tedeschi scadrà a giugno. Resta difficile Sikou Niakaté del Braga per via della divergenza significativa sulla formula tra le parti in causa: i viola offrono il prestito con diritto, i portoghesi pretendono il prestito con obbligo. Da capire anche come finiranno le vicende Fortini e Ranieri. Il primo non intende rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027, il secondo spinge per la cessione già adesso. In nessuno dei due casi la Fiorentina intende farsi prendere per il collo. Il terzino non partirà per meno di 15-20 milioni, mentre Ranieri resterà a Firenze salvo ribaltoni. In caso di addio di Fortini c'è la possibilità di accogliere un esterno d'attacco in modo da far giocare Parisi come terzino: il nome da tenere d'occhio è sempre quello di Daniel Maldini dell'Atalanta.
Capitolo cessioni: le mosse
Ieri pomeriggio il Bologna ha ufficializzato l’arrivo di Simon Sohm dalla Fiorentina. Confermato il prestito con diritto di riscatto a 14 milioni. Ufficiale anche Edin Dzeko allo Schalke 04. Contratto fino a giugno coi tedeschi. In arrivo l'annuncio di Amir Richardson al Copenaghen (prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni). Infine Hans Nicolussi Caviglia aspetta la seconda offerta del Cagliari. Il prestito alla Fiorentina non sarà interrotto fintantoché non arriverà una proposta congrua al Venezia, proprietario del suo cartellino.