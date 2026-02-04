Kouamé, la Fiorentina fa chiarezza: "Ecco perché è saltata la cessione al Verona"

A mercato ormai archiviato fino alla prossima estate, continua a far discutere il caso Kouamé , ceduto in extremis dalla Fiorentina all' Hellas Verona , in un'operazione che alla fine non si è perfezionata per un vizio di forma. Viste le diverse ricostruzioni diffusesi nelle ultime 48 ore, il club viola ha voluto fare definitivamente chiarezza attraverso una nota ufficiale.

Il comunicato della Fiorentina su Kouamé

Ecco il testo integrale del comunicato della Fiorentina: "La Fiorentina desidera fare chiarezza sul mancato trasferimento del calciatore Christian Kouame all’ Hellas Verona, visto che continuano ad essere diffuse versioni non attinenti con lo svolgimento dei fatti. A seguito di un contatto telefonico tra le parti avvenuto alle 19:51 in cui l’ Hellas Verona accettava le condizioni del trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di acquisto a determinate condizioni, l’Hellas Verona inviava il plico completo di variazione di tesseramento, accordo in bollo, eventuali premi e obbligo e/o opzione di acquisto. La documentazione ricevuta dal nostro Club, però, non rispettava quanto pattuito negli elementi essenziali in merito all’obbligo di acquisto. La Fiorentina, dopo aver richiesto inizialmente all’Hellas Verona di ricevere la documentazione aggiornata, essendo consapevole della ristrettezza dei tempi, concordava un “gentleman agreement” verbale che rimandava la modifica della clausola da variare ad un momento successivo. Il nostro Club, pertanto, alle 19:59 inviava, per quanto di competenza, i documenti firmati alla controparte. In seguito, l’Hellas Verona depositava l’intero fascicolo non firmato né dalla società Cessionaria, né dal Calciatore, né dalla società Cedente. Per questo motivo l' Ufficio Tesseramenti della Lega Serie A, era costretto ad invalidare il trasferimento".