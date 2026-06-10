Fiorentina, Grosso chiama Thorstvedt: il Sassuolo lo valuta 15 milioni

Kristian Thorstvedt ha attratto l’interesse della Fiorentina . Il centrocampista norvegese è uno dei profili preferiti da Fabio Grosso per il suo centrocampo. L’ingaggio non rappresenterebbe un ostacolo visto che il giocatore guadagna circa 600 mila euro al Sassuolo, semmai la riflessione andrebbe fatta sul costo del cartellino . I neroverdi chiedono qualcosa come 15 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2027 e la sua volontà di cambiare aria. Thorstvedt-Fiorentina è un’opzione da tenere d’occhio anche in ragione dei buoni uffici tra il suo entourage e Fabio Paratici . Peraltro il classe 1999 era un obiettivo viola già nell’estate 2024.

Esterni: attesa una decisione su Solomon. Piace Volpato

Parallelamente la società di Commisso si è messa in testa di rimpolpare le fasce. Entro la fine di giugno andrà presa una decisione definitiva su Manor Solomon: i dirigenti viola stanno dialogando col Tottenham per abbassare il prezzo del riscatto attualmente da 10 milioni, ma interverranno a prescindere sulle corsie esterne. Piace Cristian Volpato, sul quale sono state chieste informazioni al Sassuolo. Lui si trasferirebbe volentieri a Firenze, dove cerca casa da tempo. Servirebbero 15-20 milioni. In alternativa da non scartare Armand Laurienté, per cui il Sassuolo chiede però 20-25 milioni.

Ipotesi Joao Mario

La Fiorentina scandaglierà anche il mercato dei terzini, alla ricerca di occasioni ignote o di profili noti ma affidabili. Joao Mario della Juventus è un’ipotesi, per quanto ad oggi non così concreta. Il classe 2000 è uno dei profili al vaglio. Chissà che la società non valuti il ritorno di Costantino Favasuli, della cui rivendita ha mantenuto il 50% quando lo ha ceduto al Catanzaro un anno fa a costo zero. Se i viola ne trattassero il ritorno lo pagherebbero quindi la metà.

Dodò, Gosens e Fortini in uscita

La ricerca di un terzino è legata agli addii, prossimi, degli attuali esterni. Come Dodo, che la Fiorentina spererebbe di cedere già a giugno per rientrare nella chiusura dell’esercizio economico. La sua valutazione nonostante il contratto in scadenza nel 2027 è di almeno 15 milioni. Se il divorzio col brasiliano non si consumerà entro la fine di agosto, è già pronto il rinnovo annuale previsto da un gentlemen agreement mirato a evitare tensioni reciproche. Ai saluti anche Robin Gosens, messo sul mercato, e Niccolò Fortini, in scadenza.

Difesa: piacciono Viery e Obert

Il capitolo difensivo si chiude con le avances della Fiorentina per Viery e Adam Obert. Al Gremio è già stata recapitata un’offerta da 12 milioni di euro per il brasiliano, rifiutata perché ritenuta troppo bassa. La richiesta è di 20 milioni. Obert rappresenta invece un’alternativa. Il Cagliari vuole circa 8-10 milioni per lo slovacco che è stato uno protagonisti della salvezza rossoblù. I due giocatori condividono una caratteristica in particolare: sono entrambi mancini. Rappresentano l'identikit perfetto per la Fiorentina.